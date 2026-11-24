Der ukrainische Präsident drängt auf Frieden, doch nicht um jeden Preis. Die USA wollen laut Selenski den Krieg bis Januar beenden, während Putin auf den Winter setzt, um die Ukraine zu brechen. Dabei sieht Selenski eine Nato-Mitgliedschaft als zentral.

Darum gehts Selenski verdeutlicht Rolle eines Nato-Beitritts der Ukraine

Er warnt vor Putins Winterstrategie

Wenn Russland kein Kriegsende wolle, müsse man den Kreml dazu zwingen, meint Selenksi

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

«Die Ukraine hat jedes Recht, zurückzuerobern, was ihr rechtlich zusteht», schrieb der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski (48) am Dienstagnachmittag auf der Plattform X. Zuvor hatte er in einem Interview mit «Bloomberg» über ein mögliches Kriegsende, die Rolle der USA und die Bedeutung einer Nato-Mitgliedschaft für die Ukraine gesprochen.

Für Wladimir Putin sei eine Waffenruhe derzeit keine Option, betonte Selenski weiter. «Er will uns in diesem Winter brechen», so Selenski. Der Kreml-Chef fürchte, dass die Ukraine ihre Truppen rotiert und aufrüstet, doch der wahre Grund sei ein anderer, meint der ukrainische Staatschef: «Putins Ziel bleibt unverändert: die Besetzung der Ukraine.»

Nato-Mitgliedschaft als rotes Tuch für Russland

Dabei sieht Selenski auch eine mögliche Nato-Mitgliedschaft der Ukraine als zentral. «Die Nato-Mitgliedschaft der Ukraine ist etwas, das die Russen noch dringender brauchen als die Ukraine selbst», schrieb er. Denn wenn Putin an eine militärische Revanche der Ukraine glaube, dann sollte «er mehr als jeder andere auf der Welt daran interessiert sein, dass die Ukraine der NATO beitritt», führte Selenski aus. Denn als Nato-Mitglied würde die Ukraine ihre Gebiete nicht mit Gewalt zurückerobern können.

Doch Putin denke nicht an gemeinsame Sicherheit, sondern daran, die Ukraine nicht aus seinem Einflussbereich entkommen zu lassen, ergänzte Selenski. Stattdessen setze Putin auf eine Verschärfung der Lage im Winter. Russische Angriffe auf Städte wie Kiew, Dnipro oder Charkiw seien Teil dieser Strategie. Gleichzeitig gebe es Probleme bei den westlichen Waffenlieferungen: Einschränkungen bei Starshield, Engpässe bei Patriot-Raketen und Verzögerungen bei der Genehmigung von Abwehrsystemen.

Kritik an den USA

«Das kann nicht sein, während Putin uns schwächen will», schrieb Selenski und mahnte die USA, sich nicht auf einen Kurs einzulassen, der ukrainische Kompromisse erzwingt. «Das Leben und die Geschichte reichen weit über Freundschaft, Geschäfte oder Partnerschaft mit einer einzelnen Person hinaus, die ein Aggressor ist. Weit darüber hinaus», führte Selenski aus – mit einem Seitenhieb auf US-Präsident Donald Trump (80), der Kreml-Chef Wladimir Putin zuletzt immer wieder als «Freund» bezeichnet hatte.

Selenski zeigt sich entschlossen, den Krieg zu beenden, warnt jedoch davor, dies auf Kosten der Ukraine zu tun. «Wir wollten ihn gestern schon beenden, aber nicht um jeden Preis», betonte er. Sollten die Russen weiterhin Verhandlungen blockieren und auf Zeit spielen, seien stärkere Sanktionen und eine entschlossene Unterstützung der Ukraine nötig. «Wenn die Russen den Krieg nicht beenden wollen, müssen sie dazu gezwungen werden.»