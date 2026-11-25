Wladimir Putin pumpt Milliarden in den Ukraine-Krieg. In der russischen Staatskasse klafft dadurch ein immer grösseres Loch. Jetzt setzen die Behörden beim eigenen Volk den Rotstift an.

Darum gehts Russlands Regionen streichen Tausende Stellen

Das Staatsdefizit betrug in zehn Monaten 52 Milliarden Franken

Für 2027 sind 167 Milliarden Franken Militärausgaben geplant

Bernadette Hogg Redaktorin Wirtschaft

Der russische Staat spart bei den eigenen Leuten. Quer durch Russland streichen die Regionalregierungen Stellen in staatlichen Einrichtungen. Es trifft Kindergärtner, Nachtwächterinnen, Steuerverwalter und weitere Beamtinnen gleichermassen. Sie alle bangen um ihren Job. Das zeigen Recherchen des unabhängigen russischen Projekts Weter und des Exil-Mediums «Nowaja Gaseta Europa».

Grund für die Sparwelle ist ein riesiges Defizit. In den ersten zehn Monaten 2026 fehlten im nationalen Haushalt bereits 5,2 Billionen Rubel, wie das russische Finanzministerium meldet. Umgerechnet sind das 52 Milliarden Franken – jetzt schon 13 Milliarden Franken mehr als noch im Vorjahr.

Lücke nicht mehr zu stopfen

Finanziell noch schlimmer dran sind die einzelnen Regionen der Russischen Föderation. In ihren Staatskassen klafft insgesamt eine Lücke von 13 Milliarden Franken. Das ist mehr als viermal so viel wie ursprünglich geplant. Diese Löcher kann Moskau nicht mehr stopfen.

Deswegen setzen die Regionen nun den Rotstift an. Wohin das Geld stattdessen fliesst, sagen manche Regierungsvertreter sogar offen: Es geht ans russische Militär, die Soldaten und deren Familien. Wer dort neue Rekruten für die Armee anwirbt, kassiert neu knapp 2900 Franken Prämie pro Kopf. Die regulären Staatsangestellten dagegen trifft es hart: «Viele weinen. Man hat ihnen gesagt, dass sie bis Neujahr fertig arbeiten und dann gehen sollen», sagte Lokaljournalist Alexej Tupisin gegenüber Weter.

Lohnerhöhung für den Bürgermeister

Der Ukraine-Krieg bringt Russland finanziell an seine Grenzen. Putins Regierung hat auch das Budget für Militärausgaben im Jahr 2026 massiv überschritten. Die russischen Steuerzahler müssen 40 Prozent höhere Kriegskosten stemmen als geplant. Und Putin dreht weiter auf: Nächstes Jahr sollen die Militärausgaben auf den Rekordwert von 167 Milliarden Franken steigen. Heisst: Die Sparwelle hat gerade erst begonnen.

Dabei geht es vielen Russinnen und Russen finanziell schlecht. Schuld daran ist etwa die seit Monaten anhaltende Benzinkrise. Landesweit gab es im Sommer Engpässe und kilometerlange Warteschlangen vor Tankstellen. Die Spritpreise schnellten in die Höhe – zum Ärger der Bevölkerung. Der Grund: Ukrainische Drohnen greifen ganz gezielt russische Raffinerien und Lastwagen an, die Benzin transportieren. Mit dieser Taktik ist die Ukraine immer noch erfolgreich. Nach Schäden an Raffinerien ordnete Putin vor wenigen Tagen an, dass die russischen Ölkonzerne nun minderwertiges Benzin produzieren sollen. Auch deshalb will der Kreml-Chef viele weitere Milliarden in den Krieg pumpen.