Russland befindet sich in einer akuten Treibstoff-Krise. Nach Schäden an Raffinerien müssen Ölkonzerne nun minderwertiges Benzin produzieren. Das belastet die Umwelt und schadet den Motoren.

Darum gehts Russland steckt in einer Treibstoff-Krise

Öl-Konzerne müssen nun Billig-Benzin produzieren

Das minderwertige Benzin ist eine Gefahr für die Umwelt und Motoren

Angela Rosser Journalistin News

Die ukrainischen Attacken auf russische Raffinerien setzen der Treibstoff-Krise immer härter zu. Die Regierung in Moskau hat Ölunternehmen angewiesen, verstärkt minderwertigen Treibstoff herzustellen.

Diese Notmassnahme soll verhindern, dass der Inlandmarkt völlig zusammenbricht, wie «Moscow Times» berichtet. Die Produktion von zusätzlichem Treibstoff hat für Russland derzeit höchste Priorität, heisst es. Angeführt von Vize-Premierminister Alexander Nowak, der für den Energiesektor verantwortlich ist, wurde beschlossen, die Mengen zu erhöhen – auch wenn die Treibstoffe nicht den üblichen Umweltstandards entsprechen.

Folgen für die Umwelt und kaputte Motoren

Bereits seit dem Sommer hat Russland Benzin niedrigerer Klasse produziert und verkauft. Diese Sorten enthalten mehr Schwefel und belasten die Umwelt stärker als der standardisierte Treibstoff.

Auch für die Motoren ist das Billig-Benzin ein Risiko. Der philippinische Ableger von Nissan warnt, dass das minderwertige Benzin in ungeeigneten Fahrzeugen Motorschäden, kürzere Lebensdauern von Bauteilen, höhere Emissionen und eine schlechtere Motorleistung zur Folge haben könnte.

Erst exportiert und dann zurückgekauft

Das neue Gesetz gilt bis Juli 2027 und erlaubt weiter auch den Import minderwertiger Kraftstoffe. Das berichtet die russische Nachrichtenagentur Tass. Russland musste teilweise auch Treibstoff aus zuvor exportiertem russischen Rohöl wieder zurückkaufen.

Besonders im Fokus der russischen Angriffe stehen Raffinerien, Hafenterminals und Pipelines. Und das offensichtlich mit Erfolg. Die grösste Raffinerie ihrer Art hat nach einem Angriff Mitte November die Hälfte ihrer Kapazität eingebüsst. Eine unabhängige Überprüfung dieser Information ist jedoch nicht möglich.