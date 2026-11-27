Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski kritisiert, dass US-Präsident Donald Trump Kreml-Chef Wladimir Putin seinen «Freund» nennt. Der britische Psychiater Russell Razzaque sieht gemeinsame Unsicherheiten als Grund für deren Nähe.

Darum gehts Selenski vergleicht Trumps Bezeichnung Putins als Freund mit einer Freundschaft mit Hitler

Selenski wirft den USA verzögerte Lieferungen von Abfangraketen vor, die der Ukraine fehlen

Trump hofft auf ein Kriegsende, ein Psychiater sieht gemeinsame Unsicherheiten bei ihm und Putin

Mattia Jutzeler Redaktor News

«Er ist ein Aggressor und ein Mörder. Er kann kein Freund sein. Das geht einfach nicht.» Mit diesen klaren Worten kommentiert der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski (48) das aktuelle Verhältnis zwischen US-Präsident Donald Trump (80) und Kreml-Chef Wladimir Putin (74) in einem Interview mit der BBC.

Der Vorfall, der Selenskis Frust auslöste, ereignete sich am Dreiergipfel der Staatschefs von China, Russland und den USA in der südchinesischen Stadt Shenzhen vergangene Woche. Abseits der gemeinsamen Gespräche hatte sich Trump mit Putin unter vier Augen getroffen. Dabei hatte der US-Präsident den Kreml-Chef augenscheinlich herzlich begrüsst und ihn als seinen «Freund» bezeichnet. «Wir kennen uns beide schon seit langer Zeit und haben eine grossartige Beziehung», sagte Trump bei dem Treffen zudem.

Angesichts dieser Aufnahmen fühlt sich Selenski von den USA hintergangen. «Das ist, als würde man Hitler im Zweiten Weltkrieg als seinen Freund bezeichnen», so der ukrainische Präsident. Selenski wirft den Vereinigten Staaten ausserdem vor, die Lieferungen von Abfangraketen zu verzögern. In der Ukraine bestehe aktuell ein «sehr, sehr grosser» Mangel an diesen überlebenswichtigen Waffen.

US-Präsident erhofft sich schnelles Kriegsende

Trump selbst rechtfertigte sein Verhalten am Donnerstag gegenüber Reportern. «Wir wollen das Töten beenden. Ich will einen Deal aushandeln», so der US-Präsident. «Ich könnte sagen, er ist kein Freund. Dann hätten wir dasselbe Problem wie mit Selenski und Putin. Das grösste Problem bei dieser Einigung ist die Tatsache, dass wir zwei Anführer haben, die sich wirklich hassen.»

Trump erhofft sich von guten Beziehungen zu Russland also ein schnelles Kriegsende in der Ukraine. Aber ist das der einzige Grund, warum er Putin in Shenzhen wie einen alten Freund begrüsst und ihre Beziehung lobt? Nein, meint der britische Psychiater Russell Razzaque. In einem Video auf der Plattform Youtube erklärt er, warum Trump seiner Meinung nach von dem Kreml-Chef fasziniert ist.

«Trump und Putin sind schwache und unsichere Menschen»

«In Beziehungen gibt es oft zwei Ebenen», erklärt der Experte. «Da ist zum einen die oberflächliche Ebene, auf der wir glauben, mit jemandem in Beziehung zu stehen, weil wir etwas gemeinsam haben und eine echte Verbindung zwischen uns besteht.» Bei Trump und Putin spiele jedoch die zweite, unterbewusste Ebene eine deutlich grössere Rolle.

«Tief im Inneren ist Putin ein schwacher Mensch. Und genau das ist es, was Trump an ihm reizt. Denn tief im Inneren ist auch Trump ein schwacher Mensch», ist sich Razzaque sicher. «Der wahre Grund, warum sie sich zusammenfinden, ist, dass ihre Unsicherheiten zusammenpassen.»

Und weiter: «Putin lässt nicht einmal Satire in seinem eigenen Land zu. Er duldet keinerlei Medien, die ihn in irgendeiner Weise kritisieren.» Trump würde laut Razzaque in den USA gerne dasselbe tun, wenn er könnte. «Nicht, weil er stark ist, sondern weil er schwach ist. Weil er Kritik nicht verträgt. Weil er solche Angst davor hat, dass jemand etwas gegen ihn sagt.»

Ein Vorbild aus Russland

Als Beispiel für diesen Wunsch spielt der Psychiater auf den Fall Jimmy Kimmel (59) an. Trump hat seit Längerem eine Fehde mit dem Comedian, der sich immer wieder kritisch zur Politik des US-Präsidenten äussert. Über die US-Regulierungsbehörde FCC will Trump deshalb gegen den US-Fernsehsender ABC vorgehen, der Kimmels Sendung produziert und ausstrahlt.

Erst am Donnerstag erlitt er dabei jedoch eine herbe Niederlage. Eine Bundesrichterin in der Hauptstadt Washington pfiff die FCC zurück. Eine einstweilige Verfügung untersagt der Aufsichtsbehörde vorerst weitere Massnahmen zur Überprüfung der Sendelizenzen mehrerer ABC-Lokalsender. Darüber berichtete unter anderem der «Spiegel».

Weil Trump also, im Gegensatz zu Putin, als Staatschef nicht unantastbar ist, sieht der US-Präsident im Kreml-Chef eine Art verqueres Vorbild. So zumindest die Einschätzung des Experten.