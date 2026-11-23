US-Präsident Donald Trump droht mit Angriffen auf den Iran im neuen Jahr. Die Verhandlungen mit Teheran bezeichnet er als «Bullshit». Nach dem Wahlsieg bei den Midterms schiebt er den Demokraten die Schuld für das zuletzt aggressivere Vorgehen des Irans zu.

Darum gehts Trump erwägt nach dem Jahreswechsel Militärschläge gegen den Iran und kritisiert Verhandlungen mit Teheran

Trump macht den Wahlsieg der Demokraten bei den Midterms für mehr Angriffe des Irans verantwortlich

Trump zufolge wurden zuletzt mehr iranische Drohnen und Raketen abgefeuert, aber alle abgeschossen

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Der Geduldsfaden von US-Präsident Donald Trump (80) scheint zunehmend überspannt. In einem Interview mit dem Sender Fox News zeigte sich Trump angesichts der stagnierenden Gespräche mit Teheran zu Militärschlägen gegen den Iran nach dem Jahreswechsel geneigt. «Sie reden die ganze Zeit, sie tun nichts anderes als reden, aber es ist alles Bullshit», sagte der US-Präsident.

Trump ging dabei auch auf die Zunahme von Angriffen aus dem Iran ein. «Sie sind jetzt aggressiver als vor der Wahl», sagte Trump und bezeichnete iranische Offizielle als «professionelle Stepptänzer». Auch auf seiner Plattform Truth Social äusserte sich der US-Präsident am Sonntag zum aktuell aggressiveren Vorgehen des Irans. «Der Iran hat in der letzten Woche mehr Drohnen und Raketen abgefeuert als jemals zuvor seit über einem Jahr», schrieb er. Gleichzeitig beschwichtigte Trump: «Keine Sorge, sie wurden alle abgeschossen und haben keinen Schaden angerichtet.»

Trump macht Demokraten verantwortlich

Zuletzt hatten Attacken auf Tanker in der Strasse von Hormus, hinter denen Teheran vermutet wird, zugenommen. Auch der Golfstaat Bahrain, in dem es mehrere US-Militärstützpunkte gibt, wurde mehrfach aus dem Iran angegriffen.

Die Zunahme iranischer Angriffe sieht Trump dabei als eine Konsequenz des Wahlsiegs der Demokraten bei den Midterms. «Die iranischen Führer halten die Demokraten für schwach, ineffektiv und landzerstörend, aber das werde ich nicht zulassen!», schrieb Trump hierzu.

Darüber hinaus machte er die Demokraten auch für die angestiegenen Ölpreise verantwortlich, während er sich selbst für den nun gesunkenen Ölpreis lobte: «Sowohl die Demokraten als auch der Iran haben wie wild darum gekämpft, den Ölpreis so lange wie möglich hochzuhalten, und seit der Wahl ist der Ölpreis auf ein Rekordtief gefallen. Schade, dass die Wähler das nicht verstanden haben, bevor sie ihre Stimme abgegeben haben, aber die ganze Wahl war sehr ‹seltsam›.»