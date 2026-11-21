Das Foto ist eine Machtdemonstration. In der Mitte steht Xi Jinping (73), rechts Donald Trump (80), links Wladimir Putin (74). Xi lächelt. Er hat die Gäste empfangen und die Plätze verteilt. Die Botschaft: An China führt kein Weg mehr vorbei.

Der Gipfel in Shenzhen krönt Xis diplomatisches Jahr. Im Mai empfing er Trump in Peking, im September reiste er nach Washington. Jetzt sitzen die Staatschefs der drei grössten Atommächte an einem Tisch – auf seine Einladung hin. Xi will zeigen, dass die Welt sich bereits nach seinen Vorstellungen ordnet. Doch zwischen dem Gipfelfoto und Chinas tatsächlicher Macht klafft eine Lücke.

Xis grosse Weltmacht-Offensive

Um sie zu schliessen, setzt Xi auf eine diplomatische Offensive. Peking fordert Reformen der Vereinten Nationen, umwirbt Staaten, die sich weder China noch den USA eindeutig zuordnen wollen, und präsentiert sich als verlässlicher Partner.

Wie Xi Einfluss ausübt, zeigt sich beim Empfang: Trump wird persönlich am Flughafen begrüsst und mit Jubel umgarnt. Japans Premierministerin Sanae Takaichi bekommt dagegen nur einen kühlen Handschlag. Seit ihren Äusserungen zur Sicherheit Taiwans sind die Beziehungen angespannt. Wer Peking entgegenkommt, wird hofiert. Wer widerspricht, spürt die Distanz.

Zugleich inszeniert sich Xi als Friedensstifter. Mit Trump und Putin warnt er vor einem Atomkrieg. Konkrete Ergebnisse fehlen allerdings: keine verbindlichen Abrüstungsschritte, keine Durchbrüche in der Ukraine oder im Iran. Denn Weltmacht bedeutet mehr als diplomatisches Prestige: Die USA unterhalten weltweit Militärstützpunkte, sichern Verbündete ab und greifen in internationale Krisen ein. Das kostet Geld und birgt Risiken. Xi hingegen will globalen Einfluss gewinnen, ohne dieselben Verpflichtungen einzugehen.

... doch die Fassade bröckelt

Xis Machtpolitik steckt voller Widersprüche. Während er Frieden verspricht, baut China sein Atomwaffenarsenal ungebremst aus. Bis 2030 könnte es über 1000 einsatzfähige Sprengköpfe verfügen. Gleichzeitig erhöht Peking den militärischen Druck auf Taiwan. Xi will China sicherer und unabhängiger machen, weckt bei seinen Nachbarn aber neues Misstrauen.

Noch deutlicher werden die Grenzen seiner Strategie zu Hause. Die Immobilienkrise hält an: In den ersten zehn Monaten 2026 brachen die Investitionen in den Sektor um mehr als 20 Prozent ein. Im Oktober stiegen die Einzelhandelsumsätze laut Reuters im Vergleich zum Vorjahresmonat bloss um 0,4 Prozent. Aus Sorge um ihr Vermögen sparen viele Haushalte, statt zu konsumieren.

Für Xi ist das heikel. Wohlstand war lange das Versprechen der Kommunistischen Partei. Nun wächst der Wohlstand nur langsam, und sichere Arbeitsplätze werden rar. Die Krise hängt auch mit Xis Prioritäten zusammen: Er setzt Milliarden auf Halbleiter, Robotik und künstliche Intelligenz, um China technologisch vom Westen unabhängig zu machen. Shenzhen mit Huawei, DJI und BYD ist das Schaufenster dieser Strategie.

Während die Hightechindustrie floriert, bleibt die Nachfrage im Inland schwach. Chinesische Unternehmen brauchen Käufer im Ausland. Ausgerechnet Xi, der sein Land unabhängiger machen will, ist auf offene Weltmärkte angewiesen – die von Handelskonflikten und geopolitischen Spannungen gefährdet werden können. Sein Streben nach Stärke schafft neue Verwundbarkeiten.

Die Machtfalle des Präsidenten

Dazu kommt ein Problem, das Xi selbst geschaffen hat: Er hat die Herrschaft auf eine einzige Person zugeschnitten – sich selbst. Seit 2012 konzentriert er die Macht in seinen Händen, liess die Amtszeitbeschränkung für das Präsidentenamt abschaffen und seine Ideologie in der Verfassung verankern. Antikorruptionskampagnen und die Entmachtung hoher Militärs festigen seine Kontrolle über Partei und Armee.

2027 steht der nächste Parteikongress an. Xi könnte eine vierte Amtszeit als Parteichef antreten. Doch je mehr Entscheidungen bei ihm zusammenlaufen, desto stärker trägt er die Verantwortung für ihre Folgen. Wo Widerspruch riskant wird, lassen sich Fehlentwicklungen zudem schwerer korrigieren.

Deshalb ist Shenzhen für Xi wichtig: Der Gipfel soll nicht nur Chinas Aufstieg, sondern auch seinen persönlichen Erfolg beweisen. Doch die Bilder können nicht verdecken, was Xi noch nicht erreicht hat. Er bringt Trump und Putin an einen Tisch, aber erzielt keine konkreten Fortschritte bei der Lösung des Ukraine-Kriegs. Er fördert Hightech, aber gewinnt damit nicht automatisch das Vertrauen der Konsumenten zurück. Er kontrolliert den Staatsapparat, aber nicht alle Folgen seiner Politik.

Auf dem Foto steht Xi unangefochten in der Mitte. Doch eine Weltmacht braucht mehr als wirtschaftlichen Einfluss und diplomatische Gipfel: Sie muss ihre Interessen weltweit absichern, Partner schützen und in Krisen handlungsfähig bleiben. Die USA verfügen dafür über ein weltweites Netz von Militärstützpunkten und Bündnissen. China ist davon noch weit entfernt. Xi will die Weltordnung verändern – doch ob er auch bereit ist, den Preis einer globalen Führungsrolle zu zahlen, bleibt offen.