US-Präsident Donald Trump (80) will einen Triumph. Russlands Präsident Wladimir Putin (74) will die Ukraine. Chinas Staatspräsident Xi Jinping (73) will die Weltbühne. Drei Präsidenten, drei Machtspiele – und keiner will verlieren. Am Donnerstag treffen sich die Staatschefs in Shenzhen zum ersten Mal zu dritt. Jeder hat Trümpfe, jeder versucht seine Schwächen zu kaschieren. Doch wer spielt seine Karten am geschicktesten aus?

Donald Trump Der Zocker

Sein Ziel – Geschichte schreiben

Trump will als Friedensstifter in die Geschichtsbücher eingehen. Sein Wunsch ist ein historisches Atomwaffenabkommen mit Russland und China. Ausserdem hofft er, dass Putin und Xi ihm helfen, den Iran-Krieg zu beenden. Nach der Niederlage seiner Republikaner bei den Midterms könnte er einen aussenpolitischen Triumph gut gebrauchen.

Seine Trümpfe – Amerikas Wirtschaftsmacht

Washington kontrolliert den Zugang zu wichtigen Hochleistungschips. Mit Exportbeschränkungen kann Trump Chinas Technologiebranche unter Druck setzen. Dazu kommen Zölle und Sanktionen, auch gegen Russland.

Seine Schwachstelle – der Erfolgsdruck

Trump will Ergebnisse, am liebsten sofort. Doch weder Xi noch Putin müssen ihm einen Triumph schenken. Europa fürchtet, Trump könnte bei der Ukraine Zugeständnisse machen, ohne Kiew oder die europäischen Verbündeten einzubeziehen.

Sein Ass im Ärmel – der Iran-Krieg

Trump und Xi wollen eine offene Strasse von Hormus und tiefere Energiepreise. China könnte auf Teheran einwirken. Schon eine gemeinsame Erklärung könnte Trump zu Hause als Erfolg verkaufen.

Sein grösstes Risiko – ein Eigentor für Amerika

Putin und Xi könnten schon vom gemeinsamen Auftritt profitieren. Trump dagegen riskiert, ohne greifbaren Erfolg abzureisen. Sollte er seine Verbündeten übergehen, könnte sein persönlicher Triumphversuch Amerikas internationale Stellung schwächen.

Wladimir Putin Der Strippenzieher

Sein Ziel – ein Frieden nach Kreml-Regeln

Die Idee zum Dreiertreffen kam aus Moskau. Putin möchte über die Ukraine am liebsten mit Trump und Xi verhandeln – und dabei russische Gebietsansprüche und Einflusszonen absichern.

Seine Trümpfe – Trump kommt ihm entgegen

Der US-Präsident ist Russland gegenüber milde gestimmt. Washington hat zudem einem Geschäft mit russischem Diesel zugestimmt. Für Putin sind das ermutigende Signale: Er kann darauf hoffen, dass Trump eher Kiew zu Zugeständnissen drängt als Moskau.

Seine Schwachstelle – die Abhängigkeit von Xi

Russlands Wirtschaft hängt immer stärker am Handel mit China. Peking kauft russisches Öl und Gas und liefert Güter für Moskaus Rüstungsindustrie. Putin möchte als gleichberechtigte Supermacht auftreten, ist wirtschaftlich aber der schwächere Partner.

Sein Ass im Ärmel – das Gipfelfoto

Putin braucht keinen Deal, um zu gewinnen. Schon der Auftritt mit Trump und Xi durchbricht seine diplomatische Isolation. Der Kreml kann Russland wieder als ebenbürtige Weltmacht präsentieren.

Sein grösstes Risiko – Xi spielt nicht mit

China will den Ukraine-Krieg nicht auf die Gipfelagenda setzen. Peking fürchtet, seine Beziehungen zu Europa zu beschädigen. Putin könnte damit an seinem wichtigsten Partner scheitern.

Xi Jinping Der Taktiker

Sein Ziel – China als Mittelpunkt der Welt

Zwei der mächtigsten Präsidenten reisen zu Xi nach Shenzhen. Für den chinesischen Staatschef ist das eine Gelegenheit, sein Land als unverzichtbare Weltmacht zu präsentieren.

Seine Trümpfe – beide brauchen China

Putin ist auf gute Handelsbeziehungen mit Peking angewiesen. Trump wiederum braucht Pekings Mitwirkung, wenn er Russland beim Ukraine-Krieg oder den Iran unter Druck setzen will. Dazu kontrolliert China wichtige Rohstoffe und Lieferketten.

Seine Schwachstelle – die Angst vor Kontrollverlust

Xi liebt durchchoreografierte Auftritte. Trump hingegen improvisiert gern, Putin bringt eigene Forderungen mit. Laut Experten des Atlantic Council versucht Peking, jedes Detail im Voraus festzulegen. Ein spontaner Vorstoss könnte Xis sorgfältig geplante Show durcheinanderbringen.

Sein Ass im Ärmel – die Rolle des Vermittlers

China kann sich als Brückenbauer inszenieren, ohne selbst grosse Zugeständnisse zu machen. Xi kann Trump beim Iran entgegenkommen und gleichzeitig Putin wirtschaftlich den Rücken stärken. Diese Doppelrolle verschafft ihm Spielraum, den keiner der beiden anderen besitzt.

Sein grösstes Risiko – der falsche Schulterschluss

Xi will Putin nicht fallen lassen, aber auch Europa nicht verprellen. Ein Gipfel, der der Ukraine schadet, könnte auch China schaden. Deshalb dürfte Peking vor allem eines wollen: ein perfektes Foto ohne gefährliche Verpflichtungen.