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Der Krieg gegen Iran dauert schon achteinhalb Monate. Doch statt einer Lösung droht jetzt die nächste Eskalation. Die USA verstärken ihre Militärpräsenz erneut. Teheran greift wieder amerikanische Verbündete an – und die Friedensgespräche liegen auf Eis.

Schon vor den US-Midterms hatte Donald Trump (80) neue Angriffe ins Spiel gebracht. Jetzt sind die Wahlen vorbei. Steht der Nahe Osten vor dem nächsten Flächenbrand? Blick erklärt, was aktuell für eine Eskalation im Irankrieg spricht.

1 Was ist passiert?

Nach zwei Monaten Ruhe fliegen wieder Drohnen. Am Freitag schossen US-Streitkräfte zwei iranische Drohnen ab, die auf Bahrain zuflogen. Am Sonntag folgte der nächste Angriff. Die iranischen Revolutionsgarden erklärten, ein Radarsystem auf einem Luftwaffenstützpunkt angegriffen zu haben. Bahrain meldete, die Drohnen abgefangen zu haben.

Gleichzeitig spitzt sich die Lage in Washington zu. Wie unter anderem «Bild» berichtet, sollen iranische Anschlagspläne gegen US-Präsident Donald Trump (80) und mehrere seiner Minister vorliegen. Finanzminister Scott Bessent (64) bestätigte, wegen Morddrohungen in eine gesicherte Unterkunft gebracht worden zu sein.

2 Welche Truppenbewegungen gab es?

Die amerikanische Antwort folgte prompt: Am Sonntag traf mit der USS Theodore Roosevelt ein dritter amerikanischer Flugzeugträger im Nahen Osten ein, wie Axios berichtet. Dort sind bereits die USS George H.W. Bush und die USS George Washington stationiert. Erstmals seit April wären damit wieder drei US-Flugzeugträgerkampfgruppen gleichzeitig in der Region.

Insgesamt sind laut ABC News mehr als 20 amerikanische Kriegsschiffe an der Seeblockade gegen Iran beteiligt. Noch ist allerdings unklar, ob alle drei Flugzeugträger bleiben oder einer lediglich abgelöst wird.

3 Warum eskaliert es ausgerechnet jetzt?

Die Angriffe sind Teil einer neuen Vergeltungsspirale. Iran reagiert nach eigenen Angaben auf amerikanische Militärschläge. Gleichzeitig stecken die Verhandlungen über ein dauerhaftes Kriegsende fest.

Brisant ist vor allem der Zeitpunkt: Schon vor den US-Midterms am 3. November wurde über eine neue Grossoffensive spekuliert. Trump erklärte damals ausdrücklich, vor den Wahlen keine neuen Angriffe anordnen zu wollen.

Der Krieg hatte die Energiepreise in die Höhe getrieben und die Republikaner unter Druck gesetzt – auch deshalb wollte Trump den Krieg vor den Wahlen aus den Nachrichten halten. Laut der Denkfabrik «Council on Foreign Relations» unterstützte nur etwa jeder dritte Amerikaner den Krieg. Jetzt sind die Wahlen vorbei, die Republikaner haben verloren – und die USA fahren ihre militärische Präsenz hoch. Ob Trump tatsächlich einen neuen Angriff plant, bleibt offen. Zuletzt sprach er davon, dass der Krieg «effektiv vorbei» sei.

4 Was will Trump überhaupt noch erreichen?

Ursprünglich wollte Trump Irans Atomprogramm stoppen, die Raketenproduktion eindämmen und Teherans regionale Verbündete schwächen. Doch trotz massiver amerikanischer Angriffe hat Iran sein Atomprogramm nicht aufgegeben.

Inzwischen hat Trump seinen Kurs geändert. Er behauptet, die USA hätten genügend Druckmittel und bräuchten kein neues Abkommen mehr. Aussenminister Marco Rubio (55) setzt darauf, dass Sanktionen und die Seeblockade das iranische Regime langfristig zum Einlenken zwingen.

5 Wie gefährlich wäre ein neuer Grossangriff?

Amerikanische und israelische Militärs haben laut der «New York Times» bereits Pläne für neue Schläge gegen Irans Energieinfrastruktur ausgearbeitet.

Doch Teheran ist weiterhin wehrhaft. US-Geheimdienste gehen Medienberichten zufolge davon aus, dass der Iran trotz der bisherigen Angriffe noch über Tausende Raketen verfügen könnte. Ein neuer Schlagabtausch würde auch die Golfstaaten bedrohen. Kurzum: Ein erneuter Angriff könnte im gesamten Nahen Osten einen Flächenbrand entfachen.

6 Wie geht es jetzt weiter?

Trump bleiben drei Möglichkeiten: erneut angreifen, wieder intensiver verhandeln oder den wirtschaftlichen Druck aufrechterhalten. Letzteres scheint derzeit sein bevorzugter Kurs zu sein.

Vermittler aus Katar und Pakistan bemühen sich zwar um eine diplomatische Lösung. Doch Trump hat seinen Vizepräsidenten J. D. Vance (42) inzwischen von den Verhandlungen abgezogen. Stattdessen soll Iran beim geplanten Gipfel mit Wladimir Putin (74) und Xi Jinping (73) diese Woche in China zur Sprache kommen.

Die Lage bleibt für Trump knifflig: Bisher ist es ihm nicht gelungen, den Krieg zu beenden. Kann er dies tun, ohne seine Strategie gegenüber dem Iran zu verändern?