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Neue Eskalation im Iran?
Trump verlegt dritten US-Flugzeugträger in den Nahen Osten

Die USA verstärken ihre Militärpräsenz im Nahen Osten: Die USS Theodore Roosevelt ist im Arabischen Meer eingetroffen. Drei Flugzeugträger operieren nun nahe dem Iran. Präsident Trump kündigt eine härtere Gangart gegenüber Teheran an.
Publiziert: vor 30 Minuten
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Der US-Flugzeugträger USS Theodore Roosevelt ist über das Wochenende im Arabischen Meer nahe dem Iran eingetroffen. (Archivbild)
Foto: AFP

Darum gehts

  • Mit der USS Theodore Roosevelt sind drei US-Flugzeugträger im Arabischen Meer nahe dem Iran
  • Trump droht Teheran schärfer und zieht Vance von Iran-Gesprächen ab
  • Der Secret Service warnt vor iranischen Attentaten, Minister wurden in Sicherheit gebracht
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Sandra MarschnerRedaktorin News-Desk

Die angespannte Lage im Nahen Osten spitzt sich weiter zu: Am Wochenende ist der US-Flugzeugträger USS Theodore Roosevelt im Arabischen Meer eingetroffen, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten. Damit sind ab Montag gleich drei amerikanische Flugzeugträger – neben der Roosevelt auch die USS George H.W. Bush und die USS George Washington – in unmittelbarer Nähe zum Iran stationiert. Zuletzt war dies am 28. Februar 2026, zu Beginn des Irankriegs, der Fall.

Weist die verstärkte US-Militärpräsenz inzwischen auf eine neue Eskalationsstufe im Konflikt mit dem Iran hin? US-Präsident Donald Trump (80) zeigte sich am Montag noch sicher, dass es keine neuen Angriffe auf den Iran benötigen würde und erklärte den Krieg militärisch bereits für «effektiv vorüber». Gleichzeitig betonte Trump jedoch, dass die USA bei Bedarf jedoch «voll einsatzbereit» seien.

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Die drei Staatschefs werden sich nächste Woche treffen. Auf diesem Foto ist ein Gemälde zu sehen, das ein russischer Künstler wenige Tage vor dem Treffen angefertigt hat.
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Trump-Minister in Sicherheit gebracht

Am Donnerstag wählte der US-Präsident nochmal deutlich schärfere Worte in Richtung Teheran. «Wir brauchen kein Abkommen mit dem Iran. Diese Zeiten sind längst vorbei. Wir haben ihr Geld, Hunderte von Milliarden Dollar, und wir haben ihre Strasse von Hormus!», schrieb Trump auf Truth Social.

Zusätzlich zog Trump seinen Vizepräsidenten JD Vance von den Iran-Verhandlungen ab. Trump forderte Vance stattdessen auf, seine «vollständige und uneingeschränkte Aufmerksamkeit» der «massiven Korruption und Kriminalität» in demokratisch regierten Bundesstaaten und Städten zu widmen. Deutet sich damit ein Kurswechsel in Hinblick auf mögliche Verhandlungen mit dem Iran an?

Doch während Trump sich nach aussen hin überzeugt zeigt, Teheran im Konflikt bereits in der Hand zu haben, offenbart sich hinter den Kulissen ein ganz anderes Bild. Denn der Secret Service warnt vor möglichen iranischen Attentaten auf US-Regierungsmitglieder. Wie die «New York Times» am Dienstag berichtete, wurden hochrangige Politiker wie Aussenminister Marco Rubio, Kriegsminister Pete Hegseth und Finanzminister Scott Bessent bereits auf Militärstützpunkte und an gesicherte Orten umquartiert.

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