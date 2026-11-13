Luftfahrtbehörde verhängt landesweiten Flugstopp in den USA

Die US-Luftfahrtbehörde FAA hat am Freitag einen landesweiten Flugstopp verhängt. Der US-Verkehrsminister spricht von einem «Kommunikationsproblem».

Die US-Luftfahrtbehörde hat am Freitag aufgrund «aussergewöhnlicher Umstände» einen seltenen landesweiten Flugstopp an allen Flughäfen verhängt. Das berichten «Axios», CNBC und weitere US-Medien übereinstimmend. Die Behörde begründete den Flugstopp zudem mit «Sicherheitsgründen».

In einer am Freitagnachmittag veröffentlichten Mitteilung der Flugsicherung heisst es: «Der gesamte abfliegende Verkehr sollte bis auf Weiteres am Boden bleiben.» Eingehende internationale Flüge sollten von Fall zu Fall behandelt werden. Ein Passagier, der am Flughafen Los Angeles (LAX) in einem Flugzeug festsitzt, sagt, soeben gelandete Maschinen dürften nicht vom Rollfeld zu den Gates fahren, berichtet CBS News.

Der US-Verkehrsminister Sean Duffy erklärte auf X, der Entscheid sei «nach einem Kommunikationsproblem bei allen Air Route Traffic Control Centers» gefallen. Es würden Untersuchungen laufen, mehr sagte er vorerst nicht.

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Landesweite Flugstopps sind eine absolute Seltenheit. Im Januar 2023 hatte die FAA letztmals den Flugverkehr landesweit aufgrund von Problemen mit einem Pilotenwarnsystem gestoppt. Zuvor war der Flugverkehr nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 landesweit eingestellt worden.

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