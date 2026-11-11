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US-Stützpunkte im Visier
Iranischer Sicherheitschef droht mit Angriffen in Europa

Der iranische Sicherheitschef Mohsen Rezaei droht den USA. Sollte es erneut zu Angriffen kommen, würde Teheran auch US-Stützpunkte in Europa angreifen.
Publiziert: vor 4 Minuten
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Der iranische Sicherheitschef Mohsen Rezaei droht den USA bei neuen Angriffen mit Gegenschlägen auf europäische US-Stützpunkte.
Foto: Getty Images

Darum gehts

  • Irans Sicherheitschef Rezaei droht bei neuen US-Angriffen mit Attacken auf US-Basen in Europa
  • Trump erklärt den Iran-Krieg für effektiv vorüber und spricht von positiver Dynamik zur Beilegung
  • Mit «Iron Gate» wollen die USA Waffenlieferungen über Land und das Kaspische Meer künftig stoppen
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Sandra MarschnerRedaktorin News-Desk

Während US-Präsident Donald Trump (80) am Montag den Iran-Krieg für «effektiv vorüber» erklärte und US-Angriffe weitgehend ausschliesst, kommen aus Teheran deutlich schärfere Worte. In einem Interview mit dem Sender «AlMayadeen» wandte sich der Sekretär des obersten nationalen Sicherheitsrats des Iran, Mohsen Rezaei (72), mit einer Drohung in Richtung Washington.

«Sollten die Amerikaner einen Fehler begehen und uns angreifen, werden wir uns nicht darauf beschränken, nahegelegene Stützpunkte anzugreifen, sondern auch ihre weit entfernten Stützpunkte ins Visier nehmen, insbesondere in europäischen Ländern», erklärte der iranische Sicherheitschef.

Seine Drohung führte er noch weiter aus: «Möglicherweise werden wir einige Inseln angreifen, von denen sie glauben, dass unsere Raketen sie nicht erreichen können.»

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Trump spricht von Status quo

US-Präsident Trump scheint sich einer baldigen Beendigung des Krieges hingegen sicher. «Wir beobachten eine positive Dynamik hin zu einer Beendigung dieses Konflikts und werden sicherstellen, dass die Interessen Amerikas jederzeit geschützt sind», schrieb Trump am Montag auf der Plattform Truth Social.

«Wir halten den Status quo aufrecht, und das tun wir auf Drängen der Nachbarländer», sagte Trump am Montag zudem vor Reportern im Weissen Haus. Für Trump heisst das konkret: «eine Fortsetzung der grössten Seeblockade der Geschichte und die neue Operation «Iron Gate» – zu Land und zu Wasser». Im Rahmen der Operation «Iron Gate» wollen die USA ihre Blockade gegen den Iran ausweiten. Künftig sollen auch Waffenlieferungen über Land und das Kaspische Meer unterbunden werden. Auch die Einfuhr von Technologien in den Iran, die sowohl zivil als auch militärisch eingesetzt werden können, soll verhindert werden.

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