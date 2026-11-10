US-Präsident Donald Trump bezeichnete den Iran-Krieg als «effektiv vorüber» und plant keine neuen Angriffe. Nach Gesprächen mit Katars Regierungschef hofft er auf ein Friedensabkommen, während die Seeblockade gegen den Iran bestehen bleibt.

Darum gehts Trump nennt den Iran-Krieg «effektiv vorüber» und plant keine weiteren Angriffe gegen den Iran

Die Seeblockade bleibt bestehen, Operation «Iron Gate» soll Waffenlieferungen über Land und See stoppen

Katar und Golfstaaten unterstützen laut Trump den Status quo, Ziel ist ein Friedensabkommen

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Stehen die Zeichen nun auf einem baldigen Frieden im Iran-Krieg? US-Präsident Donald Trump (80) zeigt sich wieder einmal ziemlich sicher, den Konflikt endgültig beenden zu können. Nach einem Treffen mit dem katarischen Regierungschef Mohammed bin Abdulrahman Al Thani erklärte Trump am Montag vor Pressevertretern im Weissen Haus die militärische Auseinandersetzung mit dem Iran für «effektiv vorüber». «Wir halten den Status quo aufrecht, und das tun wir auf Drängen der Nachbarländer», sagte Trump. Katar ist in dem Konflikt als Vermittler tätig.

Auch auf seiner Plattform Truth Social betonte Trump, dass insbesondere Katar, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und Kuwait eine Fortsetzung des aktuellen «Status quo» bevorzugen würden. Für Trump heisst das konkret: «eine Fortsetzung der grössten Seeblockade der Geschichte und die neue Operation «Iron Gate» – zu Land und zu Wasser».

Trump plant keine weiteren Angriffe

Im Rahmen der Operation «Iron Gate» wollen die USA ihre Blockade gegen den Iran ausweiten. Künftig sollen auch Waffenlieferungen über Land und das Kaspische Meer unterbunden werden. Auch die Einfuhr von Technologien in den Iran, die sowohl zivil als auch militärisch eingesetzt werden können, soll verhindert werden. Zusätzlich zur Seeblockade iranischer Häfen will Trump damit den wirtschaftlichen Druck auf den Iran erhöhen.

Während die Seeblockade gegen den Iran bestehen bleibt, seien keine neuen Angriffe auf das Land geplant. Ziel sei es, ein Friedensabkommen zu erreichen, fuhr Trump auf Truth Social fort. Er machte jedoch deutlich: «Falls wir wieder eingreifen müssen, sind wir voll einsatzbereit und stehen bereit.» Eine solche Entwicklung betrachtet Trump jedoch gleichzeitig als «recht unwahrscheinlich».

«Wir beobachten eine positive Dynamik»

Die Erklärung folgt auf Spekulationen, wonach Trump nach den Midterms grössere militärische Operationen gegen den Iran hätte anordnen können. Diese Berichte hatte der Präsident bereits zuvor als «höchst unwahrscheinlich» zurückgewiesen, jedoch an Fortschritte bei den laufenden Verhandlungen geknüpft.

US-Aussenminister Marco Rubio hatte am Sonntag noch mitgeteilt, dass es derzeit keine sichtbaren Fortschritte in den Gesprächen mit Teheran gebe. US-Präsident Trump scheint sich seiner Sache hingegen sicher. «Wir beobachten eine positive Dynamik hin zu einer Beendigung dieses Konflikts und werden sicherstellen, dass die Interessen Amerikas jederzeit geschützt sind», schrieb Trump nun. Selbstsicher brüstete er sich mit dem US-Einsatz: «Nach Abschluss dieses militärischen Einsatzes werden das amerikanische Volk und die Welt weitaus sicherer sein.»