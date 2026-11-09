Der republikanische Abgeordnete Thomas Massie will Verteidigungsminister Pete Hegseth aus dem Amt drängen. In acht Anklagepunkten wirft er ihm unter anderem rechtswidrige Militäreinsätze im Iran, Jemen und Venezuela vor.

Darum gehts Republikaner Thomas Massie reicht im Repräsentantenhaus einen Antrag auf Hegseths Absetzung ein

Nach Verlusten der Republikaner bei den Zwischenwahlen wächst der Druck auf Pete Hegseth weiter

Vor allem Hegseths Rolle im Krieg gegen den Iran steht nun zunehmend im Zentrum der Kritik

Daniel Macher Redaktor News

Der republikanische Abgeordnete Thomas Massie (55) hat im US-Repräsentantenhaus einen Antrag auf Amtsenthebung von Verteidigungsminister Pete Hegseth (46) eingereicht. Der Trump-kritische Politiker wirft ihm in insgesamt acht Punkten Amtsverstösse vor.

0:50 Impeachment Hegseth: Hier verkündet Massie den Beschluss

Unter anderem habe Hegseth ohne Zustimmung des Kongresses den Krieg gegen den Iran vorangetrieben und seine Befugnisse als Verteidigungsminister überschritten. Drei der acht Anklagepunkte beziehen sich auf den Iran-Krieg. Dabei geht es auch um zivile Opfer, insbesondere den Angriff auf eine iranische Schule, bei dem mehr als hundert Kinder getötet wurden. Weitere Vorwürfe betreffen die US-Militäreinsätze im Jemen und in Venezuela sowie mutmasslich rechtswidrige Tötungen auf See und den Umgang mit dem demokratischen Senator Mark Kelly.

Druck wächst auf Trump-Regierung

Das Repräsentantenhaus könnte bereits in den kommenden Tagen über den Antrag abstimmen. Sollte es diesem zustimmen, würde das Verfahren im Senat fortgesetzt. Für eine tatsächliche Amtsenthebung wäre dort allerdings eine Zweidrittelmehrheit erforderlich, die als unwahrscheinlich gilt.

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Nach der verheerenden Niederlage der Republikaner bei den Zwischenwahlen wächst der Druck auf die Regierung von Präsident Donald Trump (80). Vor allem das Vorgehen im Iran-Krieg steht zunehmend in der Kritik. Massie, ein prominenter innerparteilicher Gegner Trumps, hatte bereits im September einen Antrag auf Amtsenthebung Hegseths gestellt.

Massie verteidigt seinen Vorstoss

Bei einer anschliessenden Pressekonferenz erläuterte Massie seine Vorwürfe und stellte sich den Fragen der Journalisten. Auf die Frage, ob Hegseth angesichts des Angriffs auf die iranische Schule als Kriegsverbrecher bezeichnet werden müsse, antwortete er zurückhaltend: «Nein, so weit würde ich nicht gehen.» Allerdings habe der Kriegsminister die Grenzen des Krieges verschoben.

Auch den US-Angriff auf Venezuela stellte Massie infrage. Man könne nicht einfach in ein anderes Land einmarschieren und dessen Staatsoberhaupt festnehmen, um an die Ölreserven des Landes zu gelangen. Auf die Frage, ob auch Donald Trump mit ähnlichen Anschuldigungen rechnen müsse, erklärte Massie, Hegseth sei in dieser Angelegenheit das geeignetere Ziel. Er trage die Verantwortung für die militärischen Einsätze und Angriffe.

«Unsere Soldaten dürfen nicht missbraucht werden»

Besonders deutlich wurde Massie bei seiner Botschaft an die US-Truppen. «Dieser Kriegsminister hat unsere Männer dort hinausgeschickt, um Öl für grosse Unternehmen zu stehlen», sagte er. Die Soldaten dürften nicht für solche Zwecke missbraucht werden.

Auch den sogenannten Signal-Gate-Skandal sprach Massie an. Dabei hatten Hegseth und weitere hochrangige Regierungsmitglieder geheime Informationen über den Angriff auf den Jemen über den Messengerdienst Signal geteilt. Massie hoffe, dass Hegseth auf die acht Anklagepunkte eingehen werde, anstatt aus der Bibel oder aus Quentin-Tarantino-Filmen zu zitieren oder mit Liegestützen beeindrucken zu wollen.

«Ich will nicht untätig bleiben»

Auf die Frage, weshalb er trotz der ungewissen Erfolgsaussichten an einem Amtsenthebungsverfahren festhalte, verwies Massie auf seine bisherige Arbeit gegen den Iran-Krieg. Er habe bereits die erste Iran-Resolution verfasst. Das Thema gehöre zu seinen politischen Kernthemen. «Ich möchte nicht zu Hause sitzen und das Gefühl haben, nichts für die Gerechtigkeit getan zu haben», erklärte er.

Als Gründe für die Wahlniederlage der Republikaner nannte Massie neben dem Iran-Krieg auch die hohen Diesel- und Lebensmittelpreise sowie das umstrittene «One Big Beautiful Bill», das seiner Ansicht nach ein grosser Fehler gewesen sei.

Zum Abschluss forderte Massie die Öffentlichkeit auf, die acht Anklagepunkte genau zu studieren. Für Verbesserungsvorschläge und Anregungen sei er jederzeit offen. Weitere Akten im Fall Jeffrey Epstein müssten zudem wie von der Regierung versprochen veröffentlicht werden.