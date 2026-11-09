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Eine Affäre, ein mutmasslicher Spionageauftrag aus Peking und ein US-Präsident, der schon seit einem Jahr Bescheid gewusst haben soll: Die Affäre um Nvidia-Chef Jensen Huang (63) hat alle Zutaten eines klassischen Spionagethrillers.

Eigentlich sollten harte US-Sanktionen Pekings Militär und Forschungslabore von westlicher Spitzentechnologie abschneiden. Doch einer chinesischen Managerin gelang es über eine intime Beziehung zum Nvidia-Gründer, sämtliche Sicherheitsbollwerke mit einem Schlag zu überwinden. Für den Chef der mit rund 4,5 Billionen Dollar zweitwertvollsten Firma der Welt ist der Fall eine Demütigung. Für Donald Trump (80) ein brandgefährliches Politikum. Die Vorwürfe gegen ihn sind happig.

Chinas Honigfalle

Was als scheinbar gewöhnlicher Geschäftskontakt begann, entwickelte sich zur verhängnisvollen Liebesbeziehung: Auf der einen Seite stand Jensen Huang, Chef des kalifornischen Chip-Giganten Nvidia, dessen Prozessoren den weltweiten KI-Boom antreiben – auf der anderen Seite die gleichnamige, aber nicht verwandte Alice Huang, Spitzenmanagerin des singapurischen Rechenzentrumsbetreibers Megaspeed.

Jensen Huang, der sich regelmässig mit US-Präsident Donald Trump berät, verfiel der chinesischen Managerin. Erstmals wurden die beiden 2024 zusammen gesehen. Am Sonntag folgte das Geständnis: In einem internen Rundschreiben an seine Belegschaft räumte er ein, seiner Ehefrau untreu gewesen zu sein.

Amerikas Pleite

Das geopolitische Erdbeben liegt jedoch hinter den Kulissen: Recherchen der «New York Times» und der «Financial Times» zufolge war Alice Huang von Pekings Nachrichtendiensten gezielt auf den Nvidia-Gründer angesetzt worden.

Der Informationsabfluss betraf mutmasslich keine physisch entwendeten Konstruktionspläne. Vielmehr erhielt Alice Huang vermutlich vertrauliche Einblicke in Nvidias Verhandlungen mit Washington, exakte Roadmaps künftiger Chip-Generationen und die neuralgischen Schwachstellen weltweiter Lieferketten.

0:57 Verhängnisvolle Affäre: Aufnahmen zeigen Nvidia-Boss mit angeblicher Spionin

Dass die Operation aufflog, lag an einer Mischung aus technischen Spuren und klassischer Abwehr: Das US-Handelsministerium registrierte ungewöhnlich massive Chip-Lieferungen an den jungen Dienstleister in Singapur, der für solche Mengen kaum einen regulären Kundenstamm vorweisen konnte.

US-Geheimdienste überwachten die Treffen der beiden und konfrontierten Huang schliesslich mit den Überwachungsakten. Die mutmassliche Agentin ist seither spurlos abgetaucht – vermutlich ins für sie sichere Festlandchina.

Pekings Profit

Mit dem Zugriff auf Megaspeed hebelte Peking die amerikanische Halbleiter-Blockade an ihrer empfindlichsten Stelle aus. Chinesische Forscher und Rüstungsentwickler mussten die sanktionierten Hochleistungschips gar nicht nach China schmuggeln: Sie wählten sich per Fernzugriff direkt in die topmodernen Nvidia-Server in Singapur ein, um etwa militärisch brisante Modelle für Drohnenschwärme und Hyperschallwaffen zu trainieren.

Dieser Coup ermöglichte China die Nutzung der neuesten Chips. Da Pekings eigene Chipindustrie dem Westen bei der hochmodernen Fertigung rund drei Jahre hinterherhinkt, verschaffte die Operation der Staatsführung Zeit, um den Rückstand aufzuholen.

Trumps Versagen

Für Donald Trump gerät der Spionagekrimi zum Desaster. Während er auf Kundgebungen mit kompromisslosen Zöllen und Exportverboten prahlte, spazierte das chinesische Ministerium für Staatssicherheit seelenruhig durch die Vordertür des wertvollsten Technologieunternehmens der Welt.

Verheerend ist vor allem der Vorwurf der Untätigkeit: Trump und sein Sicherheitsberaterstab sollen laut «New York Times» seit rund einem Jahr über die Infiltration im Bilde gewesen sein. Hielt das Weisse Haus still, um einen Börsencrash bei Nvidia zu verhindern? Wurde die Gefahr schlicht fahrlässig unterschätzt? Oder spekulierte Trump darauf, das kompromittierende Dossier als persönliches Druckmittel gegen den Tech-Milliardär in der Hinterhand zu behalten?

Trumps Verhör

Trump droht daher – nach den Midterm-Wahlen – schon bald das nächste grosse Donnerwetter. Der ab Januar 2027 demokratisch dominierte Kongress wird alles dran setzen, um Trump zur Rechenschaft zu ziehen. Zu erwarten ist ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss nach dem Vorbild des Watergate- oder des Kapitolstürmung-Komitees.

Sehr gut möglich ist auch die Einleitung eines Impeachment-Verfahrens, und zwar wegen Amtsmissbrauchs, Verrats nationaler Sicherheitsinteressen und Gefährdung der technologischen Souveränität. Auch wenn eine Verurteilung und Amtsenthebung am Schluss an der notwendigen Zweidrittel-Mehrheit im Senat scheitern dürfte, wäre Trumps politischer Schaden maximal.

In Peking dürfte man sich die Hände reiben. Im wichtigsten Technologiekrieg hat der chinesische Geheimdienst bewiesen, dass selbst die teuerste KI gegen die älteste Schwachstelle der Menschheit chancenlos bleibt.