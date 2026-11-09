Frankreich wirft den iranischen Revolutionsgarden vor, hinter Cyberangriffen auf Kühlsysteme grosser Supermarktketten zu stehen. Der iranische Botschafter wurde einbestellt, die Pariser Staatsanwaltschaft ermittelt.

Darum gehts Frankreich wirft Irans Revolutionsgarden Cyberangriffe vor und bestellte den Botschafter ein

Angreifer erhöhten über einen Dienstleister Temperaturen in zahlreichen Kühl- und Tiefkühlgeräten

Ketten entsorgten verdorbene Ware, der landesweite Schaden könnte Dutzende Millionen Euro betragen

Daniel Macher Redaktor News

Die französische Regierung erhebt schwere Vorwürfe gegen den Iran. Die iranischen Revolutionsgarden sollen hinter einer Serie von Cyberangriffen auf Kühlsysteme französischer Supermärkte stecken. Aussenminister Jean-Noël Barrot bestätigte, dass der iranische Botschafter deshalb ins Aussenministerium einbestellt worden sei.

Barrot bezeichnete den Vorfall als ersten gross angelegten Cyberangriff mit Sabotageabsicht auf französischem Staatsgebiet.

Verheerende Auswirkungen

Mitte Oktober hatten Cyberkriminelle die Kühlsysteme mehrerer grosser französischer Lebensmittelketten ins Visier genommen. Dabei gelang es ihnen, über einen Angriff auf einen technischen Dienstleister die Temperaturen in zahlreichen Kühl- und Tiefkühlgeräten zu erhöhen. Die Cybercrime-Abteilung der Pariser Staatsanwaltschaft leitete daraufhin Ermittlungen ein.

Die Auswirkungen waren teilweise verheerend: Einige Kühlgeräte erhitzten sich derart stark, dass sie sogar Feuer fingen. In den Stunden nach dem Angriff mussten Supermarktangestellte grosse Mengen verdorbener Lebensmittel entsorgen. Darunter befanden sich kistenweise Fleisch und geschmolzenes Speiseeis.

Ein Betreiber einer französischen Supermarktkette geht davon aus, dass sich der landesweite Gesamtschaden auf mehrere Dutzend Millionen Euro belaufen könnte.