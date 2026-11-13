Es ist nicht das erste Mal, dass der US-Präsident Kuba droht. Bis zum Ende seiner Amtszeit will Donald Trump einen Machtwechsel auf der Karibikinsel erzwingen. Dafür schliesst er sogar einen Militäreinsatz nicht aus.

Darum gehts Trump will vor Amtsende einen Machtwechsel in Kuba erzwingen und erwägt einen Militäreinsatz

In einem Radiointerview sagte Trump, er wolle Kuba erledigt haben, bevor er gehe, auch mit Militär

Kuba verurteilte bei der UN-Generaldebatte Drohungen und US-Massnahmen wie die US-Ölblockade

Daniel Macher Redaktor News

Donald Trump (80) macht Ernst mit seinen Drohungen gegen Kuba. Der US-Präsident will noch während seiner verbleibenden Amtszeit einen Machtwechsel auf der sozialistischen Karibikinsel erzwingen. Dafür zieht er offenbar auch einen militärischen Einsatz in Betracht.

In einem Radiointerview mit Moderator Hugh Hewitt liess Trump keinen Zweifel an seinen Absichten. «Ich will Kuba erledigt haben, bevor ich gehe», sagte er. Auf die Frage, ob er dafür auch eine einwöchige Militäraktion in Kauf nehmen würde, antwortete der Republikaner: «Ich würde das durchaus in Erwägung ziehen.»

Kuba wehrt sich gegen US-Drohungen

Es ist nicht das erste Mal, dass Trump mit einem militärischen Vorgehen gegen Kuba liebäugelt. Bereits im Oktober brachte er einen möglichen Einsatz von US-Kriegsschiffen ins Spiel. Diese könnten nach ihrem Einsatz im Iran-Krieg in die Karibik weiterfahren und vor der kubanischen Küste Stellung beziehen. Die Führung in Havanna würde sich daraufhin ergeben, so Trumps damalige Vorstellung.

Die kubanische Regierung verurteilt das Vorgehen Washingtons scharf. Bei der UN-Generaldebatte im September kritisierte sie sowohl die militärischen Drohungen als auch weitere US-Massnahmen gegen den Inselstaat. Dazu gehört insbesondere die Ölblockade.

Die Lage auf Kuba spitzt sich derweil immer weiter zu. Die verschärften US-Sanktionen, vornehmlich die Einschränkungen bei Treibstofflieferungen, setzen der ohnehin angeschlagenen Wirtschaft massiv zu. Die Folgen für die Bevölkerung sind dramatisch: Inzwischen kommt es regelmässig zu Stromausfällen, die teilweise länger als 24 Stunden dauern – selbst in der Hauptstadt Havanna.