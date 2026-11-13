Deutschland wird laut Bundeskanzler Friedrich Merz bei den kommenden Verhandlungen über ein Ende des Ukraine-Kriegs mit am Tisch sitzen. Zuvor hatte Russland signalisiert, europäische Vertreter einbeziehen zu können.

Darum gehts Merz sagt, Deutschland werde bei kommenden Verhandlungen zum Ende des Ukraine-Kriegs dabei sein

Der Kreml nennt ein erweitertes Format möglich, sofern Europa ernsthaft zum Frieden beitragen will

Gespräche in Abu Dhabi enden ohne Durchbruch, Streitpunkt bleiben russische Gebietsansprüche

Daniel Macher Redaktor News

Deutschland wird bei den kommenden Verhandlungen über ein Ende des Ukraine-Krieges mit am Tisch sitzen. Das stellte Bundeskanzler Friedrich Merz (71) klar, wie die «Bild» berichtet. Damit zeichnet sich eine stärkere Beteiligung Europas am Friedensprozess ab.

Zuvor hatte Kreml-Chef Wladimir Putin (74) nach Gesprächen mit den US-Unterhändlern Steve Witkoff (69) und Jared Kushner (45) seine grundsätzliche Bereitschaft signalisiert, europäische Vertreter in die weiteren Verhandlungen einzubeziehen.

Putin beharrt weiter auf ukrainische Gebiete

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow machte allerdings deutlich, dass Europa dafür auch einen ernsthaften Beitrag zum Friedensprozess leisten müsse. Ein erweitertes Verhandlungsformat sei unter dieser Voraussetzung denkbar.

Putin appellierte zudem an die europäischen Staaten, sich auf einen gemeinsamen Vertreter für die Gespräche zu verständigen. Zugleich stellte er Europa vor die Frage, welchen Weg es einschlagen wolle: den des Krieges oder den des Friedens.

Die Gespräche zwischen US-amerikanischen, ukrainischen und russischen Vertretern in Abu Dhabi waren zuvor ohne entscheidenden Durchbruch zu Ende gegangen. Weiterhin besonders umstritten sind Russlands Gebietsansprüche: Putin beharrt auf den von Moskau annektierten ukrainischen Gebieten. Die Ukraine lehnt Gebietsabtretungen kategorisch ab.