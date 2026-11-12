Handelt US-Vizepräsident J.D. Vance aktuell einen Deal mit dem Iran aus? Donald Trump reagiert auf die Gerüchte. Es brauche gar keinen Deal mehr, sagt er.

Darum gehts Trump sagt, die USA bräuchten keinen Iran-Deal mehr.

Nach Wahlverlusten soll Vance Iran-Gespräche erwogen haben.

Trump setzt ihn auf angebliche Korruption in «blauen» Staaten an.

Angela Rosser Journalistin News

Entgegen den Gerüchten sollen die USA kein Interesse mehr an einem Deal mit dem Iran haben. Auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social schreibt Trump: «Wir brauchen kein Abkommen mit dem Iran. Diese Zeiten sind längst vorbei».

«Wir haben ihr Geld, Hunderte von Milliarden Dollar, und wir haben ihre Strasse!», fügt Trump hinzu und spielte auf die strategisch wichtige Strasse von Hormus an, einen zentralen Punkt im seit Februar andauernden Konflikt zwischen den USA, Israel und dem Iran.

Vance gegen die Korruption

Wie CNBC News berichtet, fiel die Ankündigung in die Zeit nach den schweren Verlusten der Republikaner bei den Zwischenwahlen. Führende Parteimitglieder, darunter auch Vance, machen den anhaltenden Iran-Krieg für das schlechte Abschneiden verantwortlich.

Das «Wall Street Journal» berichtete, dass Vance zuletzt diplomatische Gespräche mit einem hochrangigen iranischen Sicherheitsbeamten in Erwägung zog. Doch nach Trumps jüngsten Äusserungen scheint diese Option vom Tisch. Stattdessen lenkt der Präsident die Aufmerksamkeit auf innenpolitische Themen.

«Ich habe Vizepräsident Vance gebeten, seine volle Aufmerksamkeit auf die massive Korruption und Kriminalität in den von Demokraten regierten Städten und Bundesstaaten der USA zu richten», erklärte Trump. Die sogenannten «Blauen Staaten», wie Minnesota, Kalifornien, Illinois und viele andere seien allesamt schlecht geführte, korrupte Katastrophen.

«Kriminelle Machenschaften»

«Jeden Monat werden Milliarden von Dollar gestohlen. Unser Haushalt könnte schnell ausgeglichen werden, wenn diese gross angelegten kriminellen Machenschaften unterbunden würden», wettert Trump auf Truth Social.

Die öffentliche Kritik an den Demokraten kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Republikaner versuchen, ihre Position nach den Wahlniederlagen zu stärken. Trump liess keinen Zweifel an seiner Haltung: «Die Korruption liegt der demokratischen Führung im Blut!»