Ein vorab publizierter Brief wirft ein anderes Licht auf Trumps Verhältnis zu Joe Biden: 2021 schrieb er seinem Nachfolger laut «New York Times», dessen Präsidentschaft werde die Geschichte prägen.

Darum gehts Trump kritisiert Biden öffentlich und zeigt statt seines Porträts ein Autopen-Bild im Weissen Haus

Die New York Times veröffentlichte nun vorab einen Brief von Trump an Biden aus dem Jahr 2021

Darin schrieb Trump, Biden werde die Geschichte prägen und liebe das amerikanische Volk sehr

Janine Enderli Redaktorin News

Trump zieht immer wieder über Joe Biden (83) her: in Beiträgen auf Truth Social, bei öffentlichen Auftritten und selbst bei Staatsbesuchen. Wenn er ausländischen Staatschefs die Galerie früherer Präsidenten im Weissen Haus zeigt, hängt dort anstelle von Bidens Porträt das Bild eines Unterschriftenautomaten (Autopen). Damit spielt Trump auf seine wiederholten Vorwürfe an, Biden sei während seiner Amtszeit nicht mehr geistig in der Lage gewesen, die Amtsgeschäfte selbst zu führen.

Nun hat die «New York Times (NYT)» einen Brief veröffentlicht, den Trump 2021 an Biden geschrieben hatte. Er zeigt ein anderes Gesicht des aktuellen Präsidenten.

«Dachte, er würde mich auf den Arm nehmen»

Viele Präsidenten seien gekommen und gegangen, ohne die Geschichte wesentlich geprägt zu haben. «Das wird Ihnen nicht passieren, denn ich weiss, wie sehr Sie das amerikanische Volk lieben», zitierte die Zeitung vorab aus Bidens demnächst erscheinendem Buch «Promise Me, America». «Ich weiss, dass Sie sich selbst und dem amerikanischen Volk treu bleiben werden», schrieb Trump weiter.

Der versöhnliche Ton steht in Widerspruch zu Trumps Verhalten auf der öffentlichen Bühne. Im Wahlkampf hatte der Republikaner Bidens Regierungsführung scharf kritisiert und ihn auch persönlich wiederholt angegriffen. Zudem erkannte Trump Bidens Wahlsieg nicht an. Am 6. Januar 2021, knapp zwei Wochen vor der Amtsübernahme durch Biden, stürmten Trump-Anhänger gewaltsam das Kapitol in Washington.

Über die wohlwollenden Worte hat sich Biden auch laut «The Atlantic» überrascht gezeigt. Die Zeitung veröffentlichte ebenfalls vorab einen Ausschnitt aus dem Buch. Biden erklärt darin, dass er nach der Wahl 2024 Trump im Oval Office empfangen habe. Trump, der Biden im Wahlkampf immer wieder angegriffen hatte, sei derart freundlich gewesen, dass er davon ausging, er nehme ihn auf den Arm.