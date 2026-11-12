Der Demokrat Scott Colom hat in Mississippi überraschend den Senatssitz gewonnen. Der 43-Jährige setzte sich gegen die Republikanerin Cindy Hyde-Smith durch – als erster Demokrat seit 1982.

Darum gehts Scott Colom schlägt Cindy Hyde-Smith und holt Mississippi erstmals seit 1982 für die Demokraten

Mississippi galt lange als republikanische Bastion, Coloms Sieg kommt deshalb überraschend

Die Demokraten halten nun 55 Senatssitze, während das Rennen in Alaska weiterhin offen ist

Janine Enderli Redaktorin News

Über Jahrzehnte hinweg galt Mississippi als sichere republikanische Bastion. Nun konnte erstmals seit mehr als 40 Jahren wieder ein Demokrat eine Wahl in dem Bundesstaat gewinnen.

Erstmals seit 1982 holt ein demokratischer Kandidat einen Sitz im Senat. Der Sieger heisst Scott Colom (43). Der 43-Jährige ist Rechtsanwalt und hat in einem tagelangen Wahlkrimi das Rennen gegen Cindy Hyde-Smith (67) von den Republikanern für sich entschieden, wie die Nachrichtenagentur AP in der Nacht auf Donnerstag (Schweizer Zeit) vermeldete.

Rennen in Alaska noch offen

Mississippi ist traditionell konservativ geprägt – aus diesem Grund überrascht die Wahl Coloms. Die grosse Unzufriedenheit der Republikaner über die Trump-Politik hatte den «Dems» jedoch eine Tür geöffnet.

Mittlerweile haben die Demokraten ihre Mehrheit im Senat auf 55 Sitze erweitert. Das Senatsrennen in Alaska läuft noch. Auch dort könnte die demokratische Kandidatin Mary Peltola (53) gewinnen. Trump bezeichnet das Rennen dort jedoch bereits als entschieden. Er rief den republikanischen Kandidaten Dan Sullivan (61) auf Truth Social praktisch schon als Sieger aus.