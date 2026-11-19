Während Trump, Putin und Xi in China die Weltpolitik neu ordnen wollen, entdecken die Europäer ihre Stärke. An ihrem Gipfel in Berlin beschliessen sie Verhandlungen, Sicherheitspläne und Milliarden für Verteidigung.

Darum gehts Europas Staaten vereinbaren Leitlinien für die Ukraine und bilden ein gemeinsames Verhandlungsteam

Eine multinationale Truppe soll nach einem Waffenstillstand zur Sicherheit der Ukraine beitragen

Mehrere EU-Staaten wollen sich an der nächsten gemeinsamen Ukraine-Finanzierung nicht beteiligen

Chiara Schlenz Ausland-Redaktorin

Drei Männer in China, 37 Länder in Berlin. Während US-Präsident Donald Trump (80), Russlands Präsident Wladimir Putin (74) und Chinas Staatspräsident Xi Jinping (73) am Donnerstag in Shenzhen die grosse Weltpolitik inszenieren, versammelt der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz (71) die «Koalition der Willigen» zum Ukraine-Gipfel. Zwei Treffen, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Und doch könnte Berlin die spannendere Geschichte schreiben.

Während die drei Grossmächte ihre eigenen Interessen verfolgen, haben Europas Staaten etwas entdeckt, das ihnen lange fehlte: eine gemeinsame Strategie.

0:58 Kein Händedruck, kein Lachen: Kühle Stimmung zwischen Trump, Putin und Xi

Europa macht ernst

Die «Financial Times» bezeichnet den Berliner Gipfel als europäische Antwort auf die Bilder eines möglichen «Jalta 2.0» in Shenzhen, bei dem Trump, Putin und Xi wie einst die Siegermächte 1945 über die Köpfe kleinerer Staaten hinweg die Welt in Einflusszonen aufteilen könnten. Die Europäer haben sich auf gemeinsame Leitlinien für die Ukraine verständigt: Die Souveränität des Landes muss gewahrt bleiben, ein Waffenstillstand durch Sicherheitsgarantien abgesichert werden und die Ukraine soll ihren Weg in Richtung EU fortsetzen.

Dafür soll ein gemeinsames Verhandlungsteam sorgen. Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Italien und Polen wollen zusammen mit EU-Vertretern Europas Interessen bei künftigen Ukraine-Gesprächen vertreten. Statt fünf nationaler Forderungskataloge soll es eine abgestimmte Position geben.

Laut der Europäischen Verteidigungsagentur gaben die EU-Staaten 2025 rund 418 Milliarden Euro für Verteidigung aus – 20 Prozent mehr als im Vorjahr. Für 2026 werden bereits 454 Milliarden erwartet. Am Mittwoch schlug Brüssel weitere 45 Milliarden Euro für 2027 vor, davon bis zu 25 Milliarden für militärische Hilfe. Beschlossen ist das Geld noch nicht. Deutschland und Norwegen sagten zudem jeweils 300 Millionen Dollar für amerikanische Waffen zu, darunter Patriot-Raketen.

Gemeinsam verhandeln, gemeinsam verteidigen

Neben der Aufrüstung laufen auch konkrete militärische Vorbereitungen: Laut «Welt» wird ein möglicher Einsatz einer multinationalen Truppe bereits mit einem Manöver in Polen, Rumänien und im westlichen Schwarzen Meer vorbereitet. Nach Angaben der Bundesregierung sollen solche Kräfte nach einem Waffenstillstand zur Sicherheit der Ukraine beitragen.

Dass selbst Trumps Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner nach Berlin reisen, zeigt: Die Europäer haben einen eigenen Gesprächskanal nach Washington aufgebaut.

Der Haken an Europas Aufbruch

Von vollständiger Einigkeit kann allerdings keine Rede sein. Polen will vorerst kein zusätzliches Geld für das Nato-Waffenprogramm PURL bereitstellen. Mehrere EU-Staaten wollen sich an der nächsten gemeinsamen Ukraine-Finanzierung nicht beteiligen. Und Sicherheitsexperte Stefan Meister warnt gegenüber der Deutschen Welle, Europa fehle noch ein konkreter Plan für Truppen und Sicherheitsgarantien.

Trotzdem hat sich etwas verschoben. Europa diskutiert nicht mehr bloss darüber, ob es Verantwortung übernehmen soll. Es ringt inzwischen darum, wie. Während Trump, Putin und Xi in Shenzhen ihre Macht demonstrieren, arbeiten die Europäer in Berlin an etwas weniger Spektakulärem – aber womöglich Dauerhafterem: einer gemeinsamen Sicherheitsordnung.