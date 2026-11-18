Zum allerersten Mal sitzen die Staatschefs der USA, Russland und China zusammen an einem Tisch. Kritischen Beobachtern bereitet dieser Dreiergipfel in China grosse Sorgen. Was Trump, Putin und Xi besprechen, könnte die ganze Welt betreffen.

Darum gehts In China treffen die drei Staatschefs dreier Weltmächte zum ersten Mal aufeinander

Gespräche zwischen Xi Jinping, Wladimir Putin und Donald Trump sind für morgen geplant

Kritiker beobachten das Treiben mit gemischen Gefühlen

Angela Rosser Journalistin News

In der Vergangenheit traf US-Präsident Donald Trump (80) den russischen Staatschef Wladimir Putin (74) und auch auf den Xi Jinping (73), Staatspräsident der Volksrepublik China. Auch zwischen Putin und Xi gab es Treffen.

Zu dritt an einem Tisch sassen die drei noch nie. Bis jetzt. Nach Donald Trumps Ankunft im chinesischen Shenzhen ist ein Treffen der drei angesetzt. Intensive Gespräche sollen dann am Donnerstag, 19. November, folgen, wie mehrere Medien berichten.

Ukraine, Taiwan und Druck auf den Iran

Eine Themenliste für die angesetzten Gespräche gebe es nicht, schreibt «Bild». Trotzdem ist klar, wer was auf den Tisch bringen wird. Putin zum Beispiel wehrt sich nach wie vor gegen die gegen Russland auferlegten Sanktionen und die Einmischung des Westens in seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Überhaupt will Putin den europäischen Einfluss auf eine Lösung bei dem noch immer andauernden Krieg möglichst klein halten. Xi für seinen Teil sieht die demokratisch regierte Insel Taiwan als Teil Chinas und verfolgt da seine Ziele. Unterstützt Trump das Vorgehen in mit der Ukraine, könnte Peking dies für sich ausnutzen und genau so mit Taiwan verfahren.

Trump könnte die Unterstützung Putins und Xis im noch immer andauernden Iran-Konflikt gebrauchen. Russland ist ein Partner Teherans und China kauft iranisches Öl. Trump könnte die beiden Grossmächte bitten, ihren Einfluss zu seinen Gunsten zu nutzen.

Beobachter fürchten «neues Jalta»

Das Treffen weckt in Beobachtern Erinnerungen an ein anderes historisches Treffen. Im Jahr 1945 sassen US-Präsident Franklin D. Roosevelt, der britische Premierminister Winston Churchill und Josef Stalin, Machthaber in der Sowjetunion, auf der Krim in der Stadt «Jalta» zusammen, nach der das Bündnis benannt wurde.

Besprochen wurde damals die Neuordnung Europas. Die damals gefällten Entscheidungen hatten Einfluss auf die Zukunft anderer Staaten, die bei dem Treffen nicht anwesend waren.

Gespräche abwarten

Kritiker fürchten nun ein «neues Jalta». Auch Wolodimir Selenski (48), Präsident der Ukraine, warnt vor einer Neuauflage des Trios. «Wir wollen wirklich nicht, dass es zu einem 'Jalta 2, 3, 4' wird, mit einer Neuaufteilung der Einflusssphären», sagt er.

Wie es weitergeht, wird sich wohl erst am Donnerstag zeigen, wenn sich die Drei für die Gespräche treffen.