In der südchinesischen Stadt Shenzhen treffen sich Donald Trump, Wladimir Putin und Xi Jinping. Der US-Präsident spricht vor dem gemeinsamen Dreiertreffen mit den anderen beiden Staatschefs unter vier Augen.

Darum gehts Trump und Putin treffen sich in Shenzhen erstmals seit dem US-Russland-Gipfel 2025 in Alaska

Die Ukraine war laut CNN das Hauptthema des rund 40-minütigen Gesprächs zwischen Trump und Putin

Trump und Xi Jinping sprechen unter vier Augen, bevor sich die drei Staatschefs gemeinsam treffen

Mattia Jutzeler Redaktor News

US-Präsident Donald Trump und Kreml-Chef Wladimir Putin schütteln sich in Shenzhen die Hände. Es ist das erste persönliche Treffen der beiden seit dem US-Russland-Gipfel 2025 in Alaska. Laut dem US-Präsidenten könnten aus dem Gespräch ein paar «wunderbare Dinge» entstehen.

Vor dem Händedruck hatte Trump beim Betreten des Konferenzsaals auf Putin gezeigt und scherzhaft gefragt: «Wer ist das?» Danach lachte er und fügte hinzu: «Er ist mein Freund.» Auch Putin nahm die Begrüssung augenscheinlich gelassen. Auf Fernsehbildern des Treffens war zu sehen, wie der Kreml-Chef beim Händeschütteln mit dem US-Präsidenten lächelte, berichtet «Focus».

Das Gespräch zwischen den beiden dauerte rund 40 Minuten. Putin war laut Berichten des Kremls nach dem Treffen in «ausgezeichneter Stimmung», berichtet CNN. Die Ukraine sei das Hauptthema der Gespräche gewesen, heisst es weiter. Alle drei Staatschefs sollen sich voraussichtlich um 7:30 Uhr Schweizer Zeit treffen.

Trump schläft bei Xi-Rede ein

Das Dreiertreffen findet am Rande eines Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft, kurz Apec, statt. Trump interessierte sich für diesen Gipfel jedoch augenscheinlich nicht wirklich. Auf Videos in den sozialen Medien ist zu sehen, wie der US-Präsident einnickt. Laut der BBC geschah dies während einer Rede von Xi. Trump war vor dem Treffen in Shenzhen bereits lange unterwegs gewesen, etwa in den Philippinen.

0:16 Video zeigt: Trump bei Apec-Reden offenbar eingeschlafen

Nach seinem persönlichen Gespräch mit Putin unterhielt sich Trump auch mit Xi unter vier Augen. Dieses Treffen dauerte gut eine Stunde. Laut der «Bild» hielt der US-Präsident dabei eine Rede, die sogar im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Trump sprach in dieser Rede unter anderem die Kriege im Iran und in der Ukraine an.

Auch die Beziehungen zwischen den USA und China lobte der US-Präsident im Rahmen des Treffens. «Präsident Xi und ich haben ein hervorragendes persönliches Verhältnis aufgebaut. Das ist wirklich so. Manche Leute sind unglücklich darüber, aber ich freue mich sehr darüber», sagte Trump. Auch Xi äusserte sich positiv zu Chinas Beziehungen mit den USA. Das Verhältnis zwischen den Ländern sei in letzter Zeit «allgemein stabil und verbessert».