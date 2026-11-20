Trump soll am Berliner Ukraine-Gipfel gegen Nato-Verbündete gewettert haben. Laut dem «Telegraph» forderte er sie telefonisch auf, die finanziellen Nothilfen für die Ukraine zu beenden.

Darum gehts Trump forderte die Ukraine-Koalition laut «Telegraph» auf, finanzielle Nothilfen einzustellen

Die Europäer einigten sich auf Souveränität, Sicherheitsgarantien und den EU-Weg der Ukraine

Die Ukraine lehnte laut «Telegraph» einen US-Friedensplan mit territorialem Kompromiss im Donbass ab

Mattia Jutzeler Redaktor News

Am Donnerstag trafen sich US-Präsident Donald Trump (80), Kreml-Chef Wladimir Putin (74) und der chinesische Staatschef Xi Jinping (73) zu einem historischen Dreiergipfel in der südchinesischen Stadt Shenzhen. Dabei kam es sogar zu einem persönlichen Gespräch unter vier Augen zwischen Trump und Putin.

Fast gleichzeitig versammelt der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz (71) die «Koalition der Willigen» zum Ukraine-Gipfel in Berlin. Vertreter aus 37 Ländern nahmen teil, unter anderem auch Trumps Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner.

Wie der «Telegraph» nun enthüllt, schaltete sich auch Trump selbst per Telefon von der Air Force One aus in das Treffen ein. Dabei soll er gegen seine Nato-Verbündeten gewettert haben, berichten mehrere Quellen gegenüber der Zeitung. Zwei Insider bezeichneten die Äusserungen des US-Präsidenten sogar als «Tirade».

Mit Frieden Geld sparen

Demnach habe Trump die «Koalition der Willigen» aufgefordert, ihre finanziellen Nothilfen für die Ukraine einzustellen. Stattdessen sollten sie sich darauf konzentrieren, Frieden im Land zu schaffen. Der US-Präsident soll ausserdem versucht haben zu betonen, wie viel Geld die Länder sparen könnten, wenn der Krieg endete und sie der Ukraine keine finanzielle Unterstützung mehr leisten müssten.

Die Europäer haben sich in Berlin auf gemeinsame Leitlinien für die Ukraine verständigt: Die Souveränität des Landes muss gewahrt bleiben, ein Waffenstillstand durch Sicherheitsgarantien abgesichert werden und die Ukraine soll ihren Weg in Richtung EU fortsetzen.

Trump selbst scheint andere Pläne zu haben. Laut dem «Telegraph» lehnte die Ukraine jüngst einen neuen Friedensplan des US-Präsidenten ab. Dieser hatte einen territorialen Kompromiss vorgeschlagen, der es Russland ermöglichen würde, die vollständige Kontrolle über die Frontlinie der Donbass-Regionen zu beanspruchen, ohne dass Kiew die dort noch besetzten Städte aufgeben müsste.