US-Präsident Donald Trump nimmt die Schweiz ins Visier für neue Zölle ab Februar – und nennt dafür vier Gründe. Doch haben die Vorwürfe Hand und Fuss? Blick macht mit Ökonom Klaus Wellershoff den Realitätscheck.

Darum gehts Die USA kündigen für Schweizer Waren Zölle von bis zu 15 Prozent an, frühestens ab Februar

Ökonom Klaus Wellershoff sagt, die SNB habe in letzter Zeit kaum am Devisenmarkt interveniert

Für Schweizer Waren gelten derzeit 12,5 Prozent US-Zoll, für Waren aus der EU meist 10 Prozent

US-Präsident Donald Trump (80) haut wieder einen obendrauf: Die US-Regierung kündigt zusätzliche Zölle an. Für die Schweiz sind es bis zu 15 Prozent – das sind nochmals 2,5 Prozent mehr als aktuell.

Für die neuen Zölle braucht der Präsident eine gute Begründung. Denn im Februar 2026 erklärte der Oberste Gerichtshof die Art und Weise, wie die Zölle eingeführt wurden, für ungültig.

Deshalb nennt die US-Regierung nun vier konkrete Punkte, mit denen sie die neuen Zölle gegen die Schweiz begründet. Blick macht mit Ökonom Klaus Wellershoff (62) den Check:

Währungsmanipulation: Die Schweiz verhindere eine marktgerechte Aufwertung des Frankens.

«Historisch mag das zwar stimmen, aber aktuell ist diese Aussage falsch», schätzt Wellershoff die Lage ein. «Die SNB hat in letzter Zeit kaum am Devisenmarkt interveniert.»

Pharmaindustrie: Die Schweiz unterstütze ihre Pharmakonzerne mit umfangreichen öffentlichen Investitionen und steuerlichen Anreizen.

«Auch hier ist nichts zu erkennen, was auffällig ist», sagt Wellershoff. Die Schweiz unterstütze die Branche zwar mit staatlichen Förderungen. «Doch ich sehe hier keine Bevorteilung gegenüber anderen Branchen.»

Stahlindustrie: Die Schweiz senke die Stromkosten für ihre Stahlproduzenten.

«Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die amerikanischen Hersteller durch unsere Stahlproduzenten bedroht fühlen», sagt der Experte.

Überkapazitäten: Die Schweiz unternehme zu wenig gegen globale industrielle Überkapazitäten.

Hier zeigt sich Wellershoff ratlos: «Was sollte die Schweiz hier unternehmen können?»

Zur wiederkehrenden Zoll-Thematik hat der Ökonom eine klare Meinung: «Mir scheint das Ganze darauf ausgerichtet zu sein, um davon abzulenken, was innerhalb der USA läuft», so Wellershoff. «Es geht wieder um die bösen Ausländer, allen voran China. Das ist Innenpolitik und hat nichts mit Aussenpolitik zu tun. Am Schluss tragen die Amerikaner die Kosten selber.»

Schweiz kein «Umschlagplatz für Billigwaren»

Auch der Wirtschaftsverband Economiesuisse weist die Vorwürfe der Trump-Regierung in einer Stellungnahme entschieden zurück. Die Schweiz trage nicht zu den globalen Überkapazitäten bei und es gebe keine industriepolitischen Subventionsprogramme. «Die Schweizer Industrie ist wettbewerbsgetrieben und produziert in einem Hochpreisumfeld», heisst es in einer Mitteilung.

Der Handelsüberschuss habe zudem nichts mit industriellen Überkapazitäten zu tun, so Economiesuisse weiter. Er sei vielmehr von Pharma- und Goldexporten geprägt. Und: «Die Schweiz ist weder Umschlagplatz noch Produktionsstandort für Billigwaren.»

Fakt ist: Jahrelang hatte die Schweiz einen Handelsüberschuss mit den USA. 2025 betrug er 32 Milliarden Dollar. Mittlerweile hat der Wind aber gedreht. In den ersten neun Monaten dieses Jahres verzeichnen die Amerikaner einen Überschuss im Warenhandel von 16,6 Milliarden Dollar, wie offizielle Zahlen des US-Handelsministeriums zeigen.

Profitieren Schweizer Firmen gar?

Aktuell ist der Bundesrat am Zug. Er kann bis am 5. Januar zu den angedrohten neuen Zöllen schriftlich Stellung nehmen. Ab dem 25. Januar laufen dann öffentliche Anhörungen. Die Zölle von maximal 15 Prozent treten also frühestens im Februar in Kraft.

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Für die Schweizer Wirtschaft ist der neue Zollhammer verkraftbar. Für die Exportfirmen ist vor allem entscheidend, dass sie gegenüber der Konkurrenz in der EU nicht benachteiligt sind. Aktuell ist das der Fall: Auf Waren aus der Europäischen Union besteht derzeit in den meisten Fällen ein US-Zoll von 10 Prozent. Für Schweizer Firmen gilt hingegen ein Satz von 12,5 Prozent. Wenn die EU und die Schweiz künftig von je einem Maximalzoll von 15 Prozent betroffen sind, herrschen wieder gleich lange Spiesse.