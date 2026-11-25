Laut Quellen, die Associated Press konsultiert hat, steht die US-Regierung kurz davor, neue Zölle gegen Handelspartner anzukündigen.

Darum gehts Laut AP will Trump in den nächsten Tagen höhere Zölle gegen 16 Volkswirtschaften ankündigen, darunter China, die EU, Japan und Mexiko; ob die Schweiz betroffen ist, bleibt unklar

Der Oberste Gerichtshof erklärte die Einführung der im April 2025 angekündigten Zölle für illegal; die US-Regierung verhandelt seither mit Handelspartnern und prüft neue Wege für die Zölle

Trump will mit Zöllen Unternehmen zur Produktion in den USA bewegen; Roche und Novartis kündigten US-Investitionen von mehreren Dutzend Milliarden Dollar an, um eine Zollbefreiung zu erreichen

Yannick Weber Blick Newsdesk

Die am 2. April 2025 im Weissen Haus spektakulär angekündigten Zölle hatte der Oberste Gerichtshof als illegal eingestuft. Doch Donald Trump lässt nicht locker: Er steht kurz davor, in den kommenden Tagen Zollerhöhungen gegen «16 Volkswirtschaften» anzukündigen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Associated Press (AP) am Dienstagabend. Betroffen seien insbesondere China, die Europäische Union, Japan und Mexiko. Ob die Schweiz auf der Liste steht, ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar.

Roche und Novartis im Trockenen

Donald Trump hatte im April 2025 mit der Ankündigung von Zöllen die Welt erschüttert. Sein Ziel war unter anderem, Verlagerungen ins Ausland entgegenzuwirken. Um Zölle zu vermeiden, hätten Unternehmen allen Grund, sich in den USA niederzulassen und vor Ort zu produzieren – und damit gleichzeitig Arbeitsplätze zu schaffen. Novartis und Roche hatten Investitionspläne in Höhe von mehreren Dutzend Milliarden Dollar auf US-Boden angekündigt, um eine Vereinbarung zu erreichen, die sie von den Zöllen befreit.

Der Oberste Gerichtshof hatte im Februar 2026 entschieden, die Art und Weise, wie die Regierung diese neuen Zölle eingeführt habe, sei illegal gewesen. Die US-Regierung verhandelt seither mit ihren Handelspartnern und prüft gleichzeitig, wie sie diese neuen Zölle einführen kann. Das Weisse Haus lehnte eine Stellungnahme zu den Angaben der AP-Quellen ab.