Trump schickt wieder Bunkerbrecher los

Von Guido Felder, Auslandredaktor

Die US-Streitkräfte haben ein grosses Munitionslager in der zentraliranischen Stadt Isfahan angegriffen. Laut einem US-Regierungsbeamten kamen dabei «2000 Pfund schwere» Bunkerbrecher-Bomben (Penetratormunition) zum Einsatz, um tief liegende Strukturen zu zerstören. Es könnte die Rache für das zerstörte Spionageflugzeug gewesen sein. Wie der teure Flieger funktioniert, beschreibt meine Kollegin Janine Enderli hier.

Präsident Trump bestätigte den Erfolg der Operation indirekt durch die Veröffentlichung eines Videos der Explosionen auf Truth Social. Dieser Angriff ist Teil einer breiteren Offensive: Innerhalb des einmonatigen Krieges haben die USA bereits über 11'000 Ziele im Iran attackiert, um dessen militärische Offensivkapazitäten systematisch zu schwächen. Die Amerikaner hatten schon beim Angriff auf die Atomanlagen im vergangenen Jahr bunkerbrechende Bomben eingesetzt.

Parallel zu den Luftschlägen verschärft sich die Lage auf den Seewegen des Persischen Golfs. Die Behörden von Dubai gaben am Dienstag bekannt, dass sie den Brand an Bord eines kuwaitischen Rohöltankers, der in den Gewässern von Dubai vor Anker lag, erfolgreich gelöscht haben. Auslöser war ein Drohnenangriff.

Das Pentagon wird am Dienstagmorgen eine Pressekonferenz zum Krieg im Iran abhalten – die erste dieser Art seit fast zwei Wochen.