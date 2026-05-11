Trump zu Irans «völlig inakzeptabler» Antwort: «Sie werden nicht mehr lange lachen!»

Von Daniel Kestenholz, Redaktor Nachtdienst

Erst nahm sich der Iran viel Zeit, sehr viel Zeit. Drei Tage nach Ende der Frist hat das iranische Regime auf den Entwurf Washingtons reagiert. Doch wieder spielt Teheran auf Zeit. Möglich, dass jetzt US-Präsident Donald Trump der Kragen platzt.

Trump reagierte am Sonntag auf Truth Social: Der iranische Vorschlag zum Ende des Krieges sei «völlig inakzeptabel», so der US-Präsident. Die Antwort der «angeblichen ‹Vertreter›» der Mullahs gefalle ihm «nicht». Schon dem Newsportal Axios sagte Trump kurz zuvor per Telefon: «Ich mag ihren Brief nicht. Er ist unangemessen.»

Die USA hatten rund zehn Tage auf die Antwort aus Teheran gewartet. Im Weissen Haus hatte man gehofft, dass Iran Bereitschaft zu weiteren Zugeständnissen signalisiert. Trumps erste Reaktion deutet auf das genaue Gegenteil hin.

Details zum Inhalt der iranischen Antwort wollte der Präsident nicht nennen. Stattdessen kritisierte er das Verhalten Teherans grundsätzlich in einem früheren Truth Social-Beitrag am Sonntag: Das Regime habe seit bald einem halben Jahrhundert viele Nationen ausgenutzt und bei den jüngsten Antiregierungsprotesten 42'000 Menschen getötet.

Am Sonntag telefonierte Trump zudem mit Israels Premierminister Benjamin Netanyahu. Das Gespräch sei «sehr gut» gewesen, man habe ein «gutes Verhältnis». Gleichzeitig stellte Trump klar: Die Iran-Verhandlungen seien «meine Angelegenheit, nicht die von allen anderen». Trump zum Iran: «Sie werden nicht mehr lange lachen!»

Der US-Präsident hat sich in Zugzwang manövriert und muss auf Worte Taten folgen lassen. Ob die Gespräche fortgesetzt werden – oder ob eine militärische Eskalation droht – liess er zunächst unbeantwortet.