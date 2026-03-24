Im deutschen Oldenburg flüchtete ein minderjähriger Fahrer am frühen Sonntagmorgen vor der Polizei und raste durch die Stadt. Der Jugendliche war ohne Führerausweis unterwegs und wurde später gestellt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jugendlicher (15) flieht in Oldenburg vor der Polizei

Ohne Führerschein, mit überhöhter Geschwindigkeit, missachtete er rote Ampeln. Das Fahrzeug wurde später entdeckt

Jetzt läuft Verfahren wegen illegalem Autorennen und Fahren ohne Führerausweis War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Marian Nadler Redaktor News

Ein Jugendlicher (15) lieferte sich in der Nacht auf vergangenen Sonntag im deutschen Oldenburg eine riskante Verfolgungsjagd mit der Polizei. Der Jugendliche war gegen 2 Uhr in einem VW Tiguan ohne Führerausweis unterwegs und ignorierte die Anhalte-Signale einer Polizeistreife.

Statt zu stoppen, beschleunigte er und raste mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch die Stadt, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Selbst vor roten Ampeln machte er nicht halt.

Jugendliche nach Verfolgungsjagd Eltern übergeben

Die Polizei verlor das Fahrzeug kurzzeitig aus den Augen, konnte es jedoch später im Rahmen einer Fahndung parkiert auffinden. In der Nähe des Wagens wurden zwei Tatverdächtige (beide 15) gestellt. Im Laufe der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen einen dritten Jugendlichen, der ebenfalls 15 Jahre alt ist.

Gegen die drei Jugendlichen wurden Ermittlungsverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Massnahmen wurden sie ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Die Polizei Oldenburg sucht nun nach Zeugen und anderen Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmern, die durch die gefährliche Verfolgungsfahrt möglicherweise gefährdet wurden.

Auch in der Schweiz hat die Verkehrspolizei immer wieder mit jungen Rowdys zu tun. Im Februar verhaftete die Kantonspolizei Zürich in Wangen bei Dübendorf vier junge Schweizer im Alter von 13 bis 15 Jahren. Sie waren die Haldenstrasse in Dübendorf sowie die Autobahnen A15 und die A1 mit einem 500-PS-Boliden hoch und runter gerast.