Ein 87-jähriger Autofahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug – eine 47-jährige Lehrerin kam dabei ums Leben. Hätte der tragische Unfall vom Freitag in Sedrun GR verhindert werden können, wenn die Fahrtauglichkeit des Rentners strenger überprüft worden wäre?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 87-Jähriger verursacht tödlichen Unfall in Sedrun GR mit Schulgruppe

Gas- und Bremspedal wurden offenbar vom Fahrer verwechselt

Senioren ab 75 benötigen Fahrtauglichkeitstest. Sind diese streng genug? War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Eva Kunz Senior Community Editorin

Trotz eines obligatorischen Fahrtauglichkeitstests ab 75 sind Senioren immer wieder für schwere Verkehrsunfälle verantwortlich. Am Freitag kam es in Sedrun GR zu einem tragischen Unfall, bei dem eine 47-jährige Lehrerin aus Allschwil BL ihr Leben verlor. Mit ihrer Schulklasse war sie in einem Lager und befand sich auf der Heimreise. Zum Zeitpunkt des Unfalls war sie mit ein paar Schülern auf dem Trottoir unterwegs. Plötzlich – und offenbar ohne zu bremsen – fuhr ein 87-jähriger Rentner in die Gruppe. Wie sich später herausstellte, hatte er Gas- und Bremspedal versehentlich verwechselt.

Es stellt sich die Frage, ob dieser Unfall hätte verhindert werden können, wenn die Fahrtauglichkeit des Seniors präziser beurteilt und entsprechende Massnahmen ergriffen worden wären. Oder sollen Senioren ab einem bestimmten Alter den Führerausweis ganz abgeben müssen?

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