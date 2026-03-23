Darum gehts
- 87-Jähriger verursacht tödlichen Unfall in Sedrun GR mit Schulgruppe
- Gas- und Bremspedal wurden offenbar vom Fahrer verwechselt
- Senioren ab 75 benötigen Fahrtauglichkeitstest. Sind diese streng genug?
Trotz eines obligatorischen Fahrtauglichkeitstests ab 75 sind Senioren immer wieder für schwere Verkehrsunfälle verantwortlich. Am Freitag kam es in Sedrun GR zu einem tragischen Unfall, bei dem eine 47-jährige Lehrerin aus Allschwil BL ihr Leben verlor. Mit ihrer Schulklasse war sie in einem Lager und befand sich auf der Heimreise. Zum Zeitpunkt des Unfalls war sie mit ein paar Schülern auf dem Trottoir unterwegs. Plötzlich – und offenbar ohne zu bremsen – fuhr ein 87-jähriger Rentner in die Gruppe. Wie sich später herausstellte, hatte er Gas- und Bremspedal versehentlich verwechselt.
Es stellt sich die Frage, ob dieser Unfall hätte verhindert werden können, wenn die Fahrtauglichkeit des Seniors präziser beurteilt und entsprechende Massnahmen ergriffen worden wären. Oder sollen Senioren ab einem bestimmten Alter den Führerausweis ganz abgeben müssen?
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