In der Nacht auf Sonntag hat die Kantonspolizei Zürich in Wangen bei Dübendorf vier Jugendliche nach einer Raserfahrt verhaftet. In Esslingen flüchtet ein Minderjähriger mit einem entwendeten Auto vor der Polizei. Er stellte sich später.

17-Jähriger floh in Esslingen, stellte sich später der Polizei

Gegen 2.30 Uhr meldeten Anwohner aus Wangen bei Dübendorf, dass ein Fahrzeug mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Haldenstrasse hoch und runter fährt. Die ausgerückten Patrouillen der Kantonspolizei Zürich sah das gemeldete Fahrzeug in Brüttisellen aus der Distanz, bevor dieses auf die A15 Richtung Uster fuhr.

Gegen 3.30 Uhr führte die Fahndung die Kantonspolizei nach Wangen bei Dübendorf, wo sie das gesuchte Fahrzeug und vier jugendliche Insassen antrafen. Die Polizei verhaftete die vier jugendlichen Schweizer im Alter von 13 bis 15 Jahren. Die Ermittlungen lassen darauf schliessen, dass ein 14- und ein 15-jähriger Jugendlicher auf der Fahrt über die A15 und A1 das über 500 PS starke Fahrzeug bei nasser Strasse und Temperaturen unter dem Gefrierpunkt auf rund 250 km/h beschleunigten. Bei der vom Anwohner gemeldeten Fahrt auf der Haldenstrasse sollen sie in der 50er-Zone mit rund 100 km/h unterwegs gewesen sein.

Die Jugendlichen werden wegen der Raserfahrt sowie wegen der Entwendung des Fahrzeuges bei der Jugendanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

Flucht in Esslingen

Rund vier Stunden zuvor – gegen 23 Uhr – fiel einer Patrouille der Kantonspolizei Zürich in Esslingen ein Fahrzeug auf, das sie kontrollieren wollten. Der Fahrzeuglenker missachtete die Aufforderung, anzuhalten, beschleunigte sein Fahrzeug stark und flüchtete Richtung Egg.

Nach kurzer Nahbereichsfahndung konnte das verlassene Fahrzeug in Egg aufgefunden werden. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich der 17-jährige Lenker, der das Fahrzeug zuvor seinen Eltern entwendet hatte. Er wird wegen grober Verletzung der Verkehrsregeln und Hinderung einer Amtshandlung bei der Jugendanwaltschaft zur Anzeige gebracht.