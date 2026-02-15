Ein Fahrzeugbrand in der Tiefgarage des Zentrums Regensdorf ZH hat am Samstag rund 80 Autos beschädigt. Das Einkaufszentrum blieb stundenlang geschlossen, der Sachschaden beträgt mehrere hunderttausend Franken. Verletzt wurde niemand.

Darum gehts Brand in Tiefgarage des Zentrums Regensdorf am Samstagmorgen, mehrere Stunden geschlossen

Rauch beschädigte rund 80 Fahrzeuge in der Tiefgarage

Ursache des Feuers noch unbekannt, Ermittlungen durch Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Gegen 7 Uhr ging bei der Notrufzentrale von Schutz & Rettung Zürich die Meldung des Brandes in der Tiefgarage des Zentrums Regensdorf ein, wie die Kantonspolizei Zürich am Sonntag mitteilte. Die Feuerwehr Regensdorf habe den Brand löschen können. Das Feuer zerstörte das betroffene Fahrzeug und verursachte im Bereich der Brandstelle einen Schaden. Der Rauch habe sich in weiten Teilen der Tiefgarage verteilt und dürfte bei rund 80 Fahrzeugen zu Beschädigungen geführt haben.

Aufgrund des Brandes im Untergeschoss des Zentrums musste dieses laut Mitteilung am Samstagmorgen während der Ladenöffnungszeiten für mehrere Stunden geschlossen bleiben. Erst nach Abschluss der Löscharbeiten und nachdem die Tiefgarage und das Lüftungssystem des Zentrums vollständig vom Rauch befreit wurden, konnte es geöffnet werden.

Die Brandursache sei derzeit noch unbekannt und werde durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft des Kantons geklärt. Die Feuerwehr Regensdorf wurde von den Feuerwehren Opfikon und Schutz & Rettung Zürich sowie einem Feuerwehrinspektor unterstützt.