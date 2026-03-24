In Hochdorf prallte ein Auto am Montagnachmittag auf ein Polizeifahrzeug. Der Unfallfahrer stand unter Drogeneinfluss. Sein Führerausweis wurde gesperrt.

Janine Enderli Redaktorin News

Am Montagnachmittag fuhr eine Patrouille der Luzerner Polizei in Hochdorf LU auf der Hauptstrasse vom Kreisverkehrsplatz «Braui» in Richtung Luzernstrasse.

Aufgrund eines querenden Fussgängers musste das Fahrzeug vor dem Fussgängerstreifen anhalten. In der Folge kam es zu einer Auffahrkollision, bei der ein nachfolgender Personenwagen gegen das Heck des Patrouillenfahrzeugs prallte. Beim Unfall wurde niemand verletzt.

Führerausweis eingezogen

Ein beim Autofahrer durchgeführter Drogenschnelltest fiel positiv aus. Er musste sich einer Blut- und Urinprobe unterziehen. Der Führerausweis des 42-jährigen Autofahrers wurde gesperrt. Bis zum Entscheid des Strassenverkehrsamtes darf er kein Motorfahrzeug mehr führen.

Der Sachschaden beträgt geschätzte 15’000 Franken.