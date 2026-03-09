Ein 16-Jähriger ohne Führerausweis lieferte sich am Freitag in Emmen eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Nach einer Flucht über die A2 landete er mit dem Auto auf einer Wiese.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 16-Jähriger flüchtet am 6. März 2026 in Emmen vor Polizei

Auto bleibt nach Verfolgungsjagd auf Wiese stecken, niemand verletzt

Sachschaden von rund 8'000 Franken, Jugendanwaltschaft Luzern ermittelt

Johannes Hillig Redaktor News

Am Freitagabend nach 23 Uhr fuhr ein Jugendlicher (16) mit einem Tesla ohne gültigen Führerausweis durch Emmen. Als ihn die Polizei auf der Rothenburgstrasse kontrollieren wollte, flüchtete er über die Autobahn A2 in Richtung Sursee und drückte aufs Gaspedal. Er verliess die Autobahn und fuhr auf der Surentalstrasse in Richtung Geuensee.

Auf dieser Strecke verlor er die Herrschaft über den Tesla und geriet auf eine Wiese, wo das Auto steckenblieb. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtsachschaden beträgt rund 8000 Franken. Die Jugendanwaltschaft des Kantons Luzern hat eine Untersuchung eingeleitet.

Mit über 140 km/h durch 80er-Zone

Etwas früher am Freitagabend hat die Polizei einen Lenker (39) in Rothenburg gestoppt. Der Mann fuhr mit seinem Auto mit massiv übersetzter Geschwindigkeit auf der Bertiswilstrasse in Fahrrichtung Rain.

Die Polizei hat ihn in der 80er-Zone mit einer Nettogeschwindigkeit von 148 km/h gemessen und das Auto sichergestellt. Dem Lenker wurde der Führerausweis gesperrt. Er darf bis zum Entscheid des Strassenverkehrsamts kein Motorfahrzeug mehr lenken. Die Staatsanwaltschaft Luzern hat eine Untersuchung eingeleitet.

Am Sonntag gegen 12 Uhr hat eine Frau (20) einen Unfall in Willisau gebaut. Sie verlor in einer Kurve die Kontrolle und kam von der Strasse ab. Das Auto überschlug sich und kam auf einer Wiese zum Stillstand. Die Lenkerin wurde zur Kontrolle mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen. Der Gesamtsachschaden beträgt rund 23'000 Franken.



