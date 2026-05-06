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Sorgen um Trumps Gesundheit
«Ich mache etwa eine Minute am Tag Sport»

Eine Minute pro Tag. Nur so wenig Sport macht US-Präsident Donald Trump laut eigenen Angaben. Seine Vorgänger waren im Vergleich deutlich aktiver.
Publiziert: 06.05.2026 um 12:53 Uhr
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Aktualisiert: 06.05.2026 um 13:26 Uhr
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Bei einer Pressekonferenz im Oval Office sprach Donald Trump über sein Fitnessprogramm.
Foto: imago/ZUMA Press

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Donald Trump sorgt wegen seines Gesundheitszustands für Schlagzeilen
  • Trotz wenig Sport läuft Trump jedes Wochenende 14 Kilometer auf dem Golfplatz
  • Barack Obama trainierte 2016 sechsmal wöchentlich je 45 Minuten
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Mattia JutzelerRedaktor News

Dunkle Flecken auf den Händen, ein seltsamer Ausschlag am Hals, starker Medikamentenkonsum und Altersmüdigkeit. Der Gesundheitszustand von US-Präsident Donald Trump (79), der im Juni seinen 80. Geburtstag feiert, sorgte in den letzten Wochen und Monaten immer wieder für Schlagzeilen.

Der wohl mächtigste Mann der Welt scheint sich jedoch nur wenig für sein körperliches Wohlbefinden zu interessieren. «Ich trainiere so viel», meinte er am Dienstag ironisch zu Reportern im Oval Office. «Ungefähr eine Minute am Tag, maximal, wenn ich Glück habe.»

Weniger Sport als seine Vorgänger

Gesundheitsminister Robert Kennedy Jr. (72), der ebenfalls vor Ort war, relativierte Trumps Aussage kurze Zeit später. «Dieser Typ läuft jedes Wochenende 14 Kilometer über einen Golfplatz», meint er zur Fitness des Präsidenten. «Nur, wenn ich nicht in einem Golf-Trolley fahre», sagt Trump selbst dazu.

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Bei der Konferenz am Dienstag hatte Trump die Wiedereinführung des Presidential Fitness Test Awards verkündet. Ein nationales Fitnesstest-Programm, das bis 2013 an öffentlichen Schulen in den USA durchgeführt wurde. Bei der Ankündigung war der Präsident umgeben von Profisportlern und Kindern, wie «The Hill» berichtete.

Während Trump also die Schulkinder seines Landes zum Sporttreiben motivieren will, wirkt sein eigenes Fitnessprogramm sehr mager. Insbesondere im Vergleich zu seinen direkten Vorgängern stinkt Trump deutlich ab.

Der fitteste Präsident der USA

Im Jahr 2016 bezeichnete «Business Insider» Barack Obama (64) als «vielleicht den fittesten Präsidenten in der Geschichte der Vereinigten Staaten». Laut eigener Aussage trieb Obama während seiner Zeit im Weissen Haus sechsmal die Woche Sport.

Jedes Training soll dabei rund 45 Minuten gedauert haben. Obama wechselte offenbar gerne zwischen Kraft- und Ausdauerübungen ab. So habe er beispielsweise viel Zeit auf dem Laufband verbracht oder Gewichte gestemmt.

Auch Biden war sportlich aktiv

Auch Trumps anderer direkter Vorgänger, Joe Biden (83), soll als Präsident der USA deutlich mehr Sport getrieben haben als Trump. 

Biden, gut vier Jahre älter als der aktuelle Präsident, startete seinen Morgen laut der «Washington Post» oft mit Kraftübungen oder einer Runde auf dem Velo. Auch soll er sich regelmässig mit einem Personal Trainer getroffen haben, um in Form zu bleiben.

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