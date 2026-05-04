Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.

Donald Trump (79) spricht von einer «humanitären Mission»: Die USA wollen Schiffe durch die blockierte Strasse von Hormus führen, um eine festgefahrene Handelsroute zu öffnen. Tausende Seeleute sitzen fest, Öl- und Gaslieferungen stocken, der wirtschaftliche Druck wächst weltweit.

Doch bereits am Montag meldet die Nachrichtenagentur Fars, die den Revolutionswächtern nahesteht: Iranische Streitkräfte sollen US-Verbände beschossen und daran gehindert haben, in die Strasse von Hormus einzufahren. Es sieht so aus, als würde Trumps neuster Streich nach hinten losgehen. Es wäre nicht das erste Mal: Vor Jahrzehnten hat ein US-Präsident bereits Begleitschiffe losgeschickt, um die Strasse von Hormus zu öffnen – und ist damit zünftig auf die Nase gefallen.

Grösste US-Seeoffensive seit dem Zweiten Weltkrieg

In den 1980er-Jahren eskalierte der Krieg zwischen Iran und Irak in den sogenannten Tankerkrieg. Beide Seiten griffen gezielt Öltanker an, um die Wirtschaft des Gegners zu treffen. Der Persische Golf wurde zur Gefahrenzone. Minen beschädigten Schiffe, Raketen trafen Tanker, die Schifffahrt wurde zunehmend unsicher.

Als Kuwait um Hilfe bat, griffen die USA ein. Tanker wurden unter US-Flagge gestellt und von Kriegsschiffen eskortiert. Die Operation «Earnest Will» sollte Stabilität bringen. Doch sie hatte den gegenteiligen Effekt. 1987 wurde die «USS Stark» von einer Rakete getroffen, 37 US-Soldaten starben. Wenig später liefen Tanker in Minen, auch amerikanische Kriegsschiffe wurden beschädigt. Die USA reagierten militärisch, griffen iranische Ziele an. 1988 folgte mit der Operation «Praying Mantis» die grösste US-Seeoffensive seit dem Zweiten Weltkrieg.

Der entscheidende Punkt: Diese Eskalation war von US-Präsident Ronald Reagan nicht geplant. Sie entstand aus Zwischenfällen. Ein Fehler, ein Missverständnis, eine falsche Einschätzung – und aus einer Schutzmission wurde ein militärischer Konflikt. Genau vor dieser Frage steht Washington heute wieder: Was passiert, wenn diese Mission nicht als Hilfe verstanden wird – sondern als Provokation?

Ein Einsatz ohne klare Grenzen

Die Ausgangslage ist bereits explosiv. Die Strasse von Hormus ist nicht einfach blockiert, sie ist Schauplatz eines offenen Machtkampfs. Iran kontrolliert die Nordseite der Meerenge, die USA halten parallel eine Blockade gegen iranische Häfen aufrecht. Beide Seiten beanspruchen faktisch die Kontrolle über dieselbe Wasserstrasse.

In dieses Patt hinein schickt Washington nun ein neues Signal. Trump spricht davon, Schiffe zu «leiten» – ein bewusst vager Begriff. Gleichzeitig mobilisiert das US-Militär Zerstörer, Flugzeuge, Drohnen und rund 15’000 Soldaten. Eine Operation, die offiziell der Navigation dient, wirkt militärisch wie eine Absicherung. Für Handelsschiffe bedeutet das Schutz. Für Iran bedeutet es Präsenz. Und Präsenz kann schnell als Bedrohung interpretiert werden.

Teherans rote Linie

Dass diese Gefahr real ist, zeigen die jüngsten Vorfälle. In den Stunden nach Trumps Ankündigung wurden erneut Schiffe in der Region angegriffen oder bedrängt. Kleine Boote nähern sich Tankern, es kommt zu Beschuss und Warnmanövern. Solche Zwischenfälle sind typisch für die asymmetrische Kriegsführung Irans. Es ist ein Guerillakrieg auf dem Wasser.

Während die USA ihre Rolle noch definieren, hat Iran seine Position klar festgelegt. Die militärische Führung droht offen mit Gewalt: «Wir warnen, dass jede ausländische Streitkraft, insbesondere die aggressive US-Armee, angegriffen wird, wenn sie versucht, sich der Strasse von Hormus zu nähern oder in sie einzudringen.»

Diese Aussage markiert eine klare Eskalationslinie. Iran betrachtet die Sicherheit der Meerenge als eigene Aufgabe und verlangt, dass jede Passage mit den eigenen Streitkräften koordiniert wird. Für die USA ist genau das inakzeptabel – sie pochen auf freie Navigation. Damit prallen zwei Prinzipien frontal aufeinander: Souveränität versus internationale Handelsfreiheit. Ein Konflikt, der sich nicht technisch lösen lässt, sondern politisch – oder militärisch.

Die Lehre aus der Geschichte

Die Parallelen sind offensichtlich – und sie gehen weiter als oft dargestellt. Schon in den 1980er-Jahren zeigte sich, dass nicht strategische Entscheide die Eskalation treiben, sondern Ereignisse vor Ort. Ein falsch interpretierter Radar-Kontakt, ein Schiff im falschen Moment, eine Mine im falschen Gebiet.

Die heutige Situation ist noch komplexer. Iran setzt auf Drohnen, mobile Raketen und sogenannte Schwarmtaktiken mit Schnellbooten. Diese Einheiten sind flexibel, schwer vorhersehbar und können Angriffe aus kurzer Distanz durchführen.

Gleichzeitig reagieren moderne Waffensysteme in Sekunden. Entscheidungen werden nicht mehr über Stunden abgewogen, sondern in Echtzeit getroffen. Das reduziert die Möglichkeit, Fehler zu korrigieren.

Ein einzelner Zwischenfall kann sofort eine Kettenreaktion auslösen. Ein Schuss führt zu einem Gegenschuss, ein Angriff zu einer Vergeltung. Die Eskalation ist nicht nur wahrscheinlicher – sie ist schneller.