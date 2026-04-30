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Er kam als Retter – und ging als Mahner. Als König Charles III. (77) vor dem US-Kongress sprach, erinnerte er an 9/11, an die Nato-Solidarität, an eine Welt, in der Amerika und Europa «Schulter an Schulter» standen.

Doch zwischen den höflichen Formulierungen lag eine stille Warnung: Diese Welt gibt es so nicht mehr. Europas Liaison mit den USA geht dem Ende zu. Daran vermag auch der König kaum was zu ändern. Aufmucken statt folgen ist das neue Motto.

Die Scheidung auf Raten

Was sich derzeit im transatlantischen Bündnis abspielt, ist kein gewöhnlicher diplomatischer Streit. Es ist eine Entfremdung mit Ansage. Der deutsche Kanzler Friedrich Merz (70) findet ungewohnt klare Worte – und greift Washington frontal an: Der Iran-Krieg der USA koste Deutschland «viel Geld» und «wirtschaftliche Stärke». Noch schärfer: Die USA seien von Teheran «gedemütigt» worden und hätten «keine Strategie».

Frankreich geht derweil eigene Wege im Nahen Osten, indem es eigene diplomatische Initiativen zur Deeskalation vorantreibt, Gespräche mit regionalen Akteuren führt und bewusst auf Distanz zur US-geführten Militärstrategie gegenüber dem Iran bleibt. Spanien verweigert amerikanischen Jets den Zugang zum Luftraum. Und selbst traditionell eng verbundene Staaten wie Grossbritannien stellen sich gegen Washingtons Linie. Das Muster hat sich gedreht. Jahrzehntelang galt: Europa hadert – und folgt am Ende doch. Heute gilt: Europa widerspricht – und bleibt dabei.

Nato am Kipppunkt

Die Konsequenzen sind gravierend. Die Nato, das militärische Herzstück des Westens, steht unter Druck wie nie zuvor. Hinter verschlossenen Türen sprechen Diplomaten von einem «gebrochenen Bündnis». Offiziell klingt es nüchterner – von einer «Ehekrise» ist die Rede, wie es der belgische Verteidigungsminister Theo Francken (48) formulierte.

Die Symptome sind eindeutig: Europäische Staaten verweigern militärische Unterstützung, blockieren Basen und Lufträume, stellen sogar das Beistandsversprechen infrage – also das Fundament der Allianz. Gleichzeitig entsteht etwas Neues: Europa bereitet sich erstmals ernsthaft auf eine Zukunft ohne die USA vor. Eigenständige Verteidigungspläne, neue Allianzen, milliardenschwere Investitionen – vor wenigen Jahren wäre das politisch undenkbar gewesen.

Der Trump-Effekt

Die Politik von Donald Trump (79) hat das transatlantische Verhältnis nicht nur belastet, sondern verschoben. Erstmals seit 1945 nehmen europäische Regierungen bewusst in Kauf, Washington offen zu widersprechen. Drohungen, die Nato zu verlassen, Beschimpfungen («Papiertiger»), der Alleingang im Iran – all das hat Europa wachgerüttelt. Doch der eigentliche Bruch geht tiefer. Europa hat etwas gelernt, das sich nicht mehr zurückdrehen lässt: Die USA sind kein verlässlicher geopolitischer Fixpunkt mehr.

Selbst wenn künftig ein moderater Demokrat wie Gavin Newsom (58) regiert – oder ein ideologisch gefestigter Republikaner wie J. D. Vance (41) übernimmt – bleibt das Misstrauen. Zu präsent ist die Erfahrung, wie volatil Amerikas Aussenpolitik geworden ist.

Der tiefgreifendste Wandel vollzieht sich abseits der Schlagzeilen. Amerikas Verbündete stellen sich strategisch neu auf – nicht aus Überzeugung, sondern aus Vorsicht. In Kanada entsteht ein Staatsfonds, der die Abhängigkeit von amerikanischem Kapital reduzieren soll. In Brüssel wird erstmals ernsthaft durchgespielt, wie eine kollektive Verteidigung der EU ohne die Nato funktionieren könnte. Und in den europäischen Hauptstädten hält eine Frage Einzug, die lange undenkbar war: Was, wenn auf Washington im Ernstfall kein Verlass mehr ist?

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China rückt näher

Und genau hier kommt ein geopolitischer Faktor ins Spiel, der ebenfalls lange undenkbar war: China. Während das Vertrauen in die USA sinkt, verschiebt sich die Wahrnehmung. In Umfragen sehen Europäer Washington inzwischen häufiger als Bedrohung als Peking. Nur rund 3 Prozent nennen China als Hauptgefahr – bei den USA sind es über 20 Prozent. Das geht aus einer aktuellen «Youtrend»-Umfrage hervor.

Das heisst nicht, dass Europa sich China zuwendet. Aber die strategische Denkweise verändert sich: Wenn der traditionelle Schutzpartner unsicher wird, werden Alternativen zumindest angedacht. Für Washington ist das brandgefährlich. Denn die transatlantische Allianz war jahrzehntelang auch ein Bollwerk gegen den chinesischen Einfluss. Bricht sie, verliert Amerika global an Gewicht – nicht nur in Europa.

Europa wird erwachsen

Bleibt die Frage, die über allem steht: Ist das nur eine Krise – oder bereits das Ende? König Charles III. versuchte, die Antwort offen zu formulieren. Freundschaften, so seine Botschaft, könnten Differenzen aushalten. Die gemeinsame Geschichte sei stärker als aktuelle Konflikte.

Doch die Realität spricht eine andere Sprache: zu viele Konflikte, zu viel Misstrauen, zu viele einseitige Entscheidungen. Vielleicht bleibt das Bündnis bestehen – aus Gewohnheit, aus wirtschaftlicher Vernetzung, aus Mangel an Alternativen. Aber das Verständnis wird ein anderes sein: eine Zweckgemeinschaft, keine Wertegemeinschaft mehr.

Oder, zugespitzt gesagt: Die Scheidung ist noch nicht offiziell. Aber die Trennung läuft längst. Das kann auch King Charles nicht mehr ausbügeln. In Europa heisst es: Amerika, wir trennen uns!