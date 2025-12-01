Das Weisse Haus gab am Montag bekannt, dass Präsident Donald Trump vor kurzem im Bereich des Herzens und des Unterleibs medizinisch untersucht wurde. Jetzt sind die Ergebnisse da.

Darum gehts Trumps Gesundheit laut Weissem Haus in ausgezeichnetem Zustand nach medizinischer Untersuchung

Präsident wehrt sich gegen Berichte über nachlassende Energie und Altersmüdigkeit

79-jähriger Trump ist der älteste je vereidigte US-Präsident

Wie geht es US-Präsident Donald Trump (79)? Genau das wurde untersucht und der Körper des 79-Jährigen im Oktober durchleuchtet. Untersucht wurden dabei laut dem Weissen Haus insbesondere die Herz-Region und der Unterleib.

Am Montag gab die Sprecherin des Weissen Hauses Karoline Leavitt (28) die Ergebnisse dieser Tests bekannt. Die Gesundheit des Präsidenten befinde sich laut Leavitt in einem «ausgezeichnetem Zustand». «Die Herzkammern sind normal gross, die Gefässwände erscheinen glatt und gesund, und es gibt keine Anzeichen für Entzündungen oder Blutgerinnsel», sagte die Sprecherin gegenüber Fox News.

Standardprozedur für Männer in dem Alter

Auch die Untersuchung von Trumps Unterleib hätte keine gesundheitlichen Probleme aufgezeigt, meint Leavitt weiter. «Alle wichtigen Organe erscheinen sehr gesund und gut durchblutet.»

Die medizinische Untersuchung hätte dazu gedient, mögliche gesundheitliche Probleme frühzeitig zu erkennen. Donald Trump ist der älteste, je vereidigte Präsident der USA. Das Weisse Haus erklärte, dass solche Prozeduren bei Männern in Trumps Alter zum Standard gehören.

Trumps Gesundheit ist Thema

In letzter Zeit stand Trumps Gesundheitszustand regelmässig im Fokus der Medien. So wütete der Präsident beispielsweise Ende November gegen einen Artikel der «New York Times» über Altersmüdigkeit bei dem 79-Jährigen. Trump sprach am Mittwoch in seinem Onlinedienst Truth Social von einem «Hetzartikel». Die Co-Autorin Katie Rogers sei «hässlich, innerlich wie äusserlich».

«Ich habe noch nie in meinem Leben so hart gearbeitet», betonte Trump. «Und trotzdem haben die radikalen linken Spinner der bald untergehenden New York Times einen Hetzartikel über mich geschrieben, dass ich vielleicht meine Energie verliere, obwohl die Fakten genau das Gegenteil zeigen.» Er verwies auf jüngste ärztliche Untersuchungen, die «perfekt» seien.

Einschlaf-Video veröffentlicht

Die «New York Times» erklärte dazu, ihre Berichterstattung sei genau und faktenbasiert. «Beleidigungen und persönliche Angriffe ändern daran nichts, und unsere Journalisten werden weiterhin über diese Regierung berichten, trotz Einschüchterungstaktiken wie dieser.»

Die Zeitung veröffentlichte auf ihrer Webseite zudem ein bereits bekanntes Video, in dem Trump bei einem Termin im Weissen Haus einzuschlafen scheint.

Präsidentschaft fordere Trump

Über die Gesundheit des Präsidenten wurde zuletzt vielfach spekuliert. Ende Oktober war bekanntgeworden, dass Trump sich einem MRT – auch Kernspintomographie genannt – unterzogen hat. Im Juli hatte das Weisse Haus mitgeteilt, Trump leide unter einer chronischen Venenschwäche. Auf Fotos und Videoaufnahmen waren wiederholt grosse blaue Flecken auf Trumps Händen zu sehen, die teils mit Schminke überdeckt wurden. Zudem waren seine Fussgelenke deutlich geschwollen.

Trump selbst räumte nun ein, das Amt fordere ihn. «Der Tag wird kommen, an dem ich wenig Energie habe», schrieb er auf Truth Social. Das passiere aber schliesslich jedem.