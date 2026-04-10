So soll Trumps Protz-Triumphbogen aussehen

US-Präsident Donald Trump will hoch hinaus. In Washington soll bald ein über 70 Meter grosser Triumphbogen in den Himmel ragen. Die Beratungskommission hat den Entwurf für den monumentalen Bau nun veröffentlicht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Trump plant 76 Meter hohen Triumphbogen in Washington, grösser als Arc de Triomphe

Der Bogen soll mit Adlern und goldener Statue «Lady Liberty» geschmückt sein

Nächste Woche wird die Beratungskommission über das Design beraten War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Gross, grösser, Trump: Bereits im Oktober hatte der US-Präsident bei einem Fundraising-Dinner im Weissen Haus von seinem geplanten Triumphbogen geschwärmt. «Klein, mittel oder gross – alle sehen gut aus», sagte Donald Trump (79) damals, als er verschiedene Modelle des imposanten Bogens präsentierte. «Ich finde allerdings, die grosse Version sieht mit Abstand am besten aus.»

Nun zeigt sich: Trump will mit seinem Protz-Bau besonders hoch hinaus. Am Freitag hat die Commission of Fine Arts (CFA), eine unabhängige Bundesbehörde der USA, die als Beratungsgremium für ästhetische Fragen in Washington fungiert, die Pläne für Trumps Monumentalbau veröffentlicht. Ganze 250 Fuss (umgerechnet 76 Meter) soll der Triumphbogen in Washington gross werden, berichtet die «New York Times». Zum Vergleich: Der Arc de Triomphe in Paris ist gerade einmal 50 Meter hoch.

Imposanter Bogen gegenüber des Lincoln Memorial

Trumps Triumphbogen soll am Ende der Arlington Memorial Bridge nahe dem Potomac River errichtet werden. Auf einem Kreisverkehr soll er gegenüber dem Lincoln Memorial stehen. Der Triumphbogen ist Teil von Trumps Vision, das 250-jährige Bestehen der USA zu feiern. Die gewaltige Konstruktion ist mit zwei Adlern und einer goldenen, geflügelten Statue auf der Spitze geschmückt. Die Figur bezeichnete Trump als Lady Liberty.

Laut der «New York Times» wurden die Entwürfe der CFA vorgelegt. Nächste Woche wird die Kommission über das Design beraten.

Trumps Ballsaal sorgt für Kontroversen

Es ist nicht das erste Mal, dass Trump versucht, sich ein Monument für seine Amtszeit zu schaffen. Vor allem das Weisse Haus liess der US-Präsident bisher stark umgestalten. So ziert opulentes Golddekor das Oval Office, während der historische Rosengarten für eine Terrasse im Stil von Trumps Residenz Mar-a-Lago einbetoniert wurde. Darüber hinaus plant der Präsident einen Nationalgarten amerikanischer Helden mit 250 Statuen.

Die radikalste Massnahme war jedoch der schnelle Abriss des Ostflügels des Weissen Hauses im letzten Herbst. Hier soll ein 8360 Quadratmeter grosser Ballsaal entstehen – ein Projekt, das immer wieder in der Kritik steht. Ein Bundesrichter hat den Bau gestoppt, bis der Kongress eine Genehmigung erteilt. Die Trump-Regierung hat gegen diese Entscheidung Berufung eingelegt.

Zuletzt sorgte die Position der National Capital Planning Commission (NCPC), einer unabhängigen Planungskommission, für Schlagzeilen. Denn die NCPC änderte auf Wunsch des Weissen Hauses Dokumente zur Zuständigkeit des Bauvorhabens.