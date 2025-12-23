US-Präsident Donald Trump will die grössten Schlachtschiffe der Welt bauen lassen. Sie sollen zu einer neuen Trump-Klasse gehören und zwischen 30'000 und 40'000 Tonnen wiegen.

Trump kündigt Bau von Schlachtschiffen mit seinem Namen an

Donald Trump (79) arbeitet an seinem Vermächtnis. Nun kündigte der US-Präsident den Bau von zwei riesigen Kampfschiffen für die Marine an. Die Baureihe soll seinen Namen tragen.

Die Schlachtschiffe der «Trump Class» (Trump-Klasse) würden länger, schneller, grösser und «100 Mal» schlagkräftiger sein, sagte der US-Präsident. Sie sollen damit die grössten Schlachtschiffe der Welt werden.

«Sehr KI-gesteuert»

Die Schiffe würden jeweils zwischen 30'000 und 40'000 Tonnen wiegen und in den USA gebaut werden, sagte Trump. «Sie werden sehr KI-gesteuert sein», ergänzte er laut CNN.

Man starte mit den beiden Schiffen, nach und nach soll deren Zahl auf bis zu 25 aufgestockt werden, stellte Trump in Aussicht.

«Goldene Flotte» für «Goldenes Zeitalter»

Man wolle, dass die Welt den Vereinigten Staaten «Respekt» zolle, ergänzte Trump bei der Präsentation in Mar-a-Lago, wo der Präsident seinen zweiten Wohnsitz hat.

Trump stand dabei zwischen grossen Grafiken, die die Stahlschiffe in Kampfsituationen zeigten. Der US-Präsident sprach von einer «Goldenen Flotte», in Anlehnung an seine Ankündigung eines «Goldenen Zeitalters» für Amerika zum Beginn seiner zweiten Amtszeit.

Trump will seinen Namen verewigen

Trump hat in den letzten Monaten mehrere Projekte angestossen, mit denen er seinen Namen in der amerikanischen Geschichte verankern will. So liess der US-Präsident den gesamten Ostflügel des Weissen Hauses abreissen, um einen riesigen Ballsaal errichten zu lassen.

Letzte Woche liess er das Kennedy Center in Washington in das «Trump-Kennedy Center» umbenennen. Auch seine Bestrebungen Kanada und Grönland zu einem Teil der USA zu machen, gehören zu Trumps Plan, sich zu verewigen.