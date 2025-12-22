DE
Donald Trump macht Ernst
Dieser Mann soll Grönland zu einem Teil der USA machen

Donald Trump ernennt Jeff Landry zum Sondergesandten für Grönland. Der US-Präsident will die grösste Insel der Welt schon lange den USA einverleiben.
Publiziert: vor 44 Minuten
|
Aktualisiert: vor 18 Minuten
Jeff Landry bezeichnete es als eine Ehre, dazu beitragen zu dürfen, «Grönland zu einem Teil der USA zu machen».
Darum gehts

  • Trump ernennt Jeff Landry zum Sondergesandten für Grönland
  • Der US-Präsident hegt schon lange Übernahmepläne für die Insel
  • Strategische Lage und Rohstoffe machen Grönland geopolitisch interessant
Gabriel Knupfer und Keystone-SDA

Es ist eine lange Obsession von Donald Trump (79): Grönland soll Teil der USA werden. Nachdem es zuletzt etwas ruhiger um den Übernahmeplan geworden ist, will der US-Präsident das Thema jetzt erneut aufs Tapet bringen.

Trump ernennt den Gouverneur des Bundesstaats Louisiana, Jeff Landry (54), zum Sondergesandten für die offiziell zu Dänemark gehörende Insel. Dieser verstehe, wie wichtig Grönland für die Sicherheit der USA sei, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.

«Grönland zu einem Teil der USA machen»

Landry bezeichnete es auf der Plattform X als eine Ehre, dazu beitragen zu dürfen, «Grönland zu einem Teil der USA zu machen». Sondergesandte wurden bei früheren Präsidenten vor allem für schwierige Verhandlungen und Krisenherde ernannt.

Bereits in seiner ersten Amtszeit hatte Trump Dänemark zum Verkauf der grössten Insel der Welt aufgefordert. Anfang Jahr erhöhte er nach seiner erneuten Wahl zum Präsidenten den Druck. Sein Sohn Don Jr. (47) und Vizepräsident JD Vance (41) besuchten Grönland – offiziell als Touristen, aber auch um Druck auf Dänemark zu machen.

Strategische Lage und Rohstoffe

Die strategische Lage im Nordatlantik macht Grönland aus geopolitischer Sicht interessant. Dazu kommen Rohstoffe wie zum Beispiel seltene Erden. Diese werden etwa für den Bau von Akkus gebraucht und spielen in der Energiewende eine wichtige Rolle.

Dänische Medien hatten jüngst berichtet, dass die US-Regierung sich darum bemühe, direkte Kontakte zur Regierung Grönlands aufzubauen. Die dänische Regierung soll dabei möglichst umgangen werden. Diese hatte klar gemacht, dass Grönland nicht zum Verkauf steht.

