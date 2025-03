Die USA verstärken ihre Präsenz in Grönland, Russland schickt neue Truppen in den Norden – und China forscht mit versteckter Agenda. Warum die abgelegene Eiswüste plötzlich ins Zentrum der Weltpolitik rückt. Eine Analyse.

Von der einsamen Basis Pituffik aus überwachen die USA Flugbahnen – zwischen Russland und dem amerikanischen Festland. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Mehr anzeigen

Chiara Schlenz Ausland-Redaktorin

Mitten in der eisigen Weite Grönlands liegt Pituffik – die nördlichste und wohl abgeschottetste US-Militärstationen. 1500 Kilometer entfernt von der grönländischen Hauptstadt Nuuk, 1207 Kilometer nördlich des Polarkreises – willkommen am Ende der Welt! Aktuell besuchen US-Vizepräsident J. D. Vance (40) und seine Ehefrau Usha Vance (39) die Basis.

Was auf der Karte wie ein leeres Nichts aussieht, ist in Wahrheit ein strategisches Alles. Kein Wunder also, dass sich die USA, Russland und China im hohen Norden in Stellung bringen. Doch was genau macht diese Region so brisant?