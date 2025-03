Usha Vance ist die «spirituelle Führerin» von US-Vizepräsident JD Vance. Doch wie viel Macht hat sie wirklich? Foto: keystone-sda.ch

Chiara Schlenz Ausland-Redaktorin

Lange blieb die «Second Lady» im Hintergrund. Jetzt wagt Usha Vance (39), die Frau von US-Vizepräsident JD Vance (40), den Schritt ins Rampenlicht – und nimmt sich gleich ein diplomatisches Pulverfass vor. Ihre erste offizielle Mission führt sie nach Grönland, wo sie am Freitag landen soll. Das Ziel: die Insel näher an die USA binden.

US-Präsident Donald Trump (78) und Vize Vance versuchten es mit Drohungen. Usha Vance versucht es mit Charme. Sie nennt Grönland konsequent «Kalaallit Nunaat», wie es in der Landessprache heisst, spricht von «gegenseitigem Respekt» und kulturellem Austausch. Dabei gibt sich die Juristin auch ganz anders als First Lady Melania Trump – und scheint so gar nicht zu den Provokateuren in der US-Regierung zu passen. Doch die Zeichen verdichten sich: Diese Second Lady soll künftig eine zentrale Rolle im Trump-Team übernehmen.