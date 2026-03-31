Wenn oben tausend Leute tanzen, plant Donald Trump unter ihnen den nächsten Kriegseinsatz. Unter dem Ballsaal beim Weissen Haus entsteht nämlich eine grosse Kommandozentrale. Trump wollte das Projekt verheimlichen, wegen eines Gerichtsverfahrens kam es aber ans Licht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Donald Trump plant neben dem Weissen Haus einen Ballsaal

Darunter entsteht ein Militärkomplex

Das Gebäude soll 2029 fertig sein War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Guido Felder Ausland-Redaktor

Von wegen Ballsaal! Was Donald Trump (79) im Ostflügel des Weissen Hauses plant, ist nur vordergründig ein Vergnügungslokal für geladene Gäste. In Wirklichkeit zielt das Bauvorhaben auf etwas ganz anderes ab: Hier entsteht ein gigantischer unterirdischer Militärkomplex. Das berichtet unter anderem «NBC News».

In einer überraschenden Klarstellung bezeichnete der US-Präsident den oberirdischen, 400 Millionen Dollar teuren Prachtbau fast abschätzig als «Schuppen» (Shed). Der eigentliche Fokus liege auf der gewaltigen Anlage darunter: einer hochmodernen Kommandozentrale, die das veraltete Bunkersystem aus dem Zweiten Weltkrieg ersetzt. Der Komplex soll die US-Führung vor modernsten Bedrohungen wie Drohnenangriffen schützen und ist laut Trump «massiv» in seinen Ausmassen.

Die Details kamen durch ein Gerichtsverfahren ans Licht, in dem das Justizministerium den Bau mit der «nationalen Sicherheit» rechtfertigte. Während oben bis zu 1000 Gäste unter kugelsicherem Spezialglas feiern können, wird direkt unter ihren Füssen die militärische Macht der USA koordiniert. Die Anlage soll bis 2029 fertiggestellt sein und zementiert den Wandel des Weissen Hauses zur hochmodernen Festung.