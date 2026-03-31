Darum gehts
- Donald Trump plant neben dem Weissen Haus einen Ballsaal
- Darunter entsteht ein Militärkomplex
- Das Gebäude soll 2029 fertig sein
Von wegen Ballsaal! Was Donald Trump (79) im Ostflügel des Weissen Hauses plant, ist nur vordergründig ein Vergnügungslokal für geladene Gäste. In Wirklichkeit zielt das Bauvorhaben auf etwas ganz anderes ab: Hier entsteht ein gigantischer unterirdischer Militärkomplex. Das berichtet unter anderem «NBC News».
In einer überraschenden Klarstellung bezeichnete der US-Präsident den oberirdischen, 400 Millionen Dollar teuren Prachtbau fast abschätzig als «Schuppen» (Shed). Der eigentliche Fokus liege auf der gewaltigen Anlage darunter: einer hochmodernen Kommandozentrale, die das veraltete Bunkersystem aus dem Zweiten Weltkrieg ersetzt. Der Komplex soll die US-Führung vor modernsten Bedrohungen wie Drohnenangriffen schützen und ist laut Trump «massiv» in seinen Ausmassen.
Die Details kamen durch ein Gerichtsverfahren ans Licht, in dem das Justizministerium den Bau mit der «nationalen Sicherheit» rechtfertigte. Während oben bis zu 1000 Gäste unter kugelsicherem Spezialglas feiern können, wird direkt unter ihren Füssen die militärische Macht der USA koordiniert. Die Anlage soll bis 2029 fertiggestellt sein und zementiert den Wandel des Weissen Hauses zur hochmodernen Festung.