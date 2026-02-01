Ein «Arc de Trump» für Washington: Donald Trump will den grössten Triumphbogen der Welt bauen. Mit 76 Metern Höhe und goldenen Verzierungen soll er ein Symbol für Amerikas Macht und Grösse werden.

Darum gehts Donald Trump plant 76 Meter hohen Triumphbogen in Washington

Bogen symbolisiert 250 Jahre USA, verziert mit Gold

Christian Kolbe Redaktor Wirtschaft

Wer hat den Grössten? Natürlich Donald Trump (79)! Das gilt insbesondere für den vom US-Präsidenten geplanten Triumphbogen für die «grösste und mächtigste» Nation». US-Medien sprechen bereits vom «Arc de Trump» in Anlehnung an den Pariser Arc de Triomphe.

Die Pläne für einen Triumphbogen sind nicht neu, doch nun hat Trump die konkreten Dimensionen nachgeschoben und gegenüber Journalisten an Bord der Air Force One betont, wie wichtig es ihm sei, dass der Triumphbogen in der US-Hauptstadt Washington, D. C., der grösste von allen werde. Vor allem grösser als der weltberühmte Arc de Triomphe in Paris. Dieser erreicht eine Höhe von rund 50 Metern, Trumps Bogen soll gemäss den jüngsten Plänen über 76 Meter hoch werden, wie die «Washington Post» schreibt. Das entspräche in etwa der Höhe der Kuppel des Capitols in Washington und überträfe das Weisse Haus oder das Lincoln Memorial um Längen.

In der Höhe des Bogens steckt viel Symbolik – wie so oft bei Trump. Die Amerikaner messen die Höhe statt in Metern in Fuss. Deshalb spricht Trump von einem 250 Fuss hohen Triumphbogen – ein Fuss pro Jahr seit der Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika im Jahr 1776. Wie schon im Oval Office oder im neuen Ballsaal des Weissen Hauses darf es auch beim Triumphbogen nicht an Gold fehlen. Vor einigen Tagen hat der US-Präsident auf Truth Social drei Entwürfe präsentiert, einen davon mit reichlich Goldverzierungen.

Trump will Washington prägen

Auch wenn sich in Washington Kritik gegen einen Triumphbogen in dieser Grösse regt, in einem Punkt hat Trump recht: In vielen Städten stehen Triumphbögen, die an erfolgreiche Schlachten oder vergangenen Ruhm erinnern. Zwar gab es immer mal wieder Pläne für einen Gedenkbogen, noch steht in der amerikanischen Hauptstadt aber keiner.

Wie immer soll alles sehr schnell gehen: Gegenüber dem Portal Politico sprach Trump davon, dass die Bauarbeiten schon in zwei Monaten beginnen könnten. Ein etwas sehr ambitionierter Zeitplan, da erst noch detaillierte Pläne ausgearbeitet werden müssten. Ein vom Präsidenten eingesetztes Komitee soll sich damit befassen.

Andererseits: Die Pläne für den riesigen Ballsaal im Weissen Haus wurden schnell umgesetzt. Wo bis vor kurzem der East Wing stand, klafft nun eine grosse Baugrube. Klar ist: Trump will mit seinen Architekturprojekten das Gesicht der US-Hauptstadt nachhaltig prägen.