Wie die Strasse von Hormus zur Lunge der Welt wurde

Im Laufe der Jahrhunderte, lange vor Donald Trump und den iranischen Mullahs, hat sich die Strasse von Hormus als die Lunge unserer Wirtschaft etabliert. Warum ist sie so wichtig?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Strasse von Hormus ist ein strategischer Knotenpunkt des Welthandels

Vor den Angriffen vom 28. Februar 2026 passierten monatlich 1300 Supertanker die Meerenge

Portugal versuchte einst, die Schifffahrtsstrasse zu kontrollieren – vergeblich

Richard Werly

Es ist die Meerenge aller Geheimnisse, aller Versuchungen und aller Trugbilder. Jahrhundertelang scheiterten die grössten Reiche an der Strasse von Hormus, diesem Meeresarm, der heute zwischen dem Iran und den Vereinigten Arabischen Emiraten liegt. Es gibt kein Buch über Seefahrtsgeschichte, das sich nicht mit diesen 200 Kilometern Meer befasst, die von steilen Klippen gesäumt sind, in die das Mullah-Regime wahrscheinlich zahlreiche Stollen und Tunnel gegraben hat, die ins Meer münden. Ein unbezwingbarer Übergang zwischen Kontinenten, Kulturen und Einflussbereichen. All das hat US-Präsident Donald Trump (79), der so sehr von Spektakel und Kurzfristigkeit besessen ist, wahrscheinlich nicht begriffen.

In der Strasse von Hormus schlägt seit der Antike das Herz der Globalisierung. Wenn Trump am 14. Mai nach Peking reist, um seinen chinesischen Amtskollegen Xi Jinping (72) zu treffen, könnte er dort eine Lektion im Seehandel erhalten. Durch die Strasse von Hormus, die damals als Bab as-Salam (wörtlich «Tor des Friedens») bekannt war, versuchten die Flotten von Admiral Zheng He, dem grossen Seefahrer des Ming-Reiches im 15. Jahrhundert, in den arabischen und persischen Handelskontoren Fuss zu fassen, die damals für den Handel mit Waren aus dem Fernen Osten von entscheidender Bedeutung waren.

Portugal gründet 1507 auf Qeshm eine Siedlung

An der britischen Universität Durham haben Forscher seine Route durch die Analyse von Überresten kaiserlicher Keramiken nachvollzogen. Die Karawanen, die durch die arabische Wüste zum Roten Meer zogen, warteten damals an den Ufern, die heute von den Wolkenkratzern von Dubai und Abu Dhabi gesäumt werden. Kein Wunder, dass in Peking die Aussicht, dass diese Meerenge in die Hände der USA fallen könnte, als sehr beunruhigend angesehen wird.

Die Geheimnisse von Hormus werden auch in den Berichten portugiesischer Entdecker aus dem 16. Jahrhundert erwähnt. Im Jahr 1507 griff der portugiesische Seefahrer Alfonso de Albuquerque den Inselstreifen an, der später zur iranischen Insel Qeshm wurde.

Im Jahr 1507 wurde die erste dauerhafte europäische Siedlung in der Region gegründet. Die Portugiesen bauten auf der Insel Qeshm eine Festung. Sie wollten damit den Handel aus Indien mit Zollgebühren kontrollieren.

Katapulte wurden für Schiffe zur Gefahr

Alles findet sich heute im Nationalarchiv in Lissabon. Damals beschrieben die Seefahrer jedes Fleckchen dieser Meerenge, deren Mindestbreite etwa 39 Kilometer beträgt, im Detail. Ihre Segelschiffe, die zwischen Mesopotamien, Persien, Arabien und dem indischen Subkontinent unterwegs waren, betrachteten Hormus als ein natürliches Tor, dessen Schliessung sie fürchteten. Die im Jahr 2026 so gefürchteten Unterwasserminen gibt es zu dieser Zeit noch nicht. Aber Katapulte, die mit brennenden Geschossen beladen sind, bedrohen die Passage von Schiffen, die in Brand gesetzt werden können.

Die Eroberung von Hormus oder zumindest die Sicherstellung seiner vollständigen Kontrolle war ein Ziel, das das Königreich Portugal, obwohl es zu seiner Zeit die dominierende Macht war, nie erreichen konnte. Zu viele Sultanate und Staaten hatten damals ein Interesse daran, dass die Passage frei bleibt und nicht in den Händen eines einzigen Reiches liegt.

Hormus, seit der Antike ein florierendes Handelszentrum für Indigo, Hirse und Datteln, war auch ein wichtiger Korridor für einen anderen, weitaus unmenschlicheren Handel: den Handel mit schwarzen Sklaven, die von arabischen Stämmen aus Afrika verschleppt wurden. Erdöl war zu dieser Zeit noch nicht entdeckt.

Hormus ist der Knotenpunkt einer archaischen, aber sehr realen Globalisierung. An seinen Küsten befinden sich Lagerhäuser und dienen als Zentrum für die Umverteilung von Waren zwischen Persien und dem Indischen Ozean. Um ihren Handel zu sichern, entsenden einflussreiche iranische Familien ihre Kinder, um in den fernen Königreichen Asiens Niederlassungen zu gründen.

Das Öl, das alles verändert hat

Nachdem Portugal verdrängt und durch die mächtige Britische Ostindien-Kompanie ersetzt wurde, veränderte sich die Geschichte mit der Entdeckung von Öl im Iran im Jahr 1901. In diesem Jahr erhielt der britische Geschäftsmann William D'Arcy die Erlaubnis, die Ölvorkommen des Irans 60 Jahre lang auszubeuten. Hormus entwickelte sich nicht nur zu einem Handelsknotenpunkt, sondern wurde auch zu einer strategischen Schlagader für die weltweite Energieversorgung.

Das ehemalige Weltzentrum für Perlen, die am Hof von Versailles und in den indischen Mogulpalästen begehrt waren, ist zum Nadelöhr für das schwarze Gold geworden, das durch die industrielle Revolution und die beiden Weltkriege zu einem unverzichtbaren Gut für den westlichen Imperialismus wurde.

Vor den amerikanisch-israelischen Angriffen vom 28. Februar 2026 wurden hier jeden Monat 1300 Supertanker durchgeschleust, die oft höher als der Eiffelturm waren und in einer etwa drei Kilometer breiten Schifffahrtsstrasse fuhren. Aber das ist eine andere Geschichte. Eine Geschichte, von der Donald Trump bislang vergeblich träumt, sie nach seinen Vorstellungen umzuschreiben.