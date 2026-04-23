Die iranische Revolutionsgarde setzt in der Strasse von Hormus auf ihre «Moskitoflotte». Hunderte kleine Schnellboote bedrohen mit Schwarmangriffen die Schifffahrt – und stellen die USA vor massive Kostenprobleme.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Iran setzt in der Strasse von Hormus auf «Moskitoflotte» kleiner Schnellboote

Kleine Boote kosten weniger, sind schnell, schwer zu orten und strategisch effektiv

Hunderte Boote kontrollieren Meerenge, bedrohen Schiffe und treiben Kosten in die Höhe War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Marian Nadler Redaktor News

Ein grosser Öltanker schiebt sich durch die Strasse von Hormus. Und plötzlich tauchen am Horizont kleine Punkte auf. Erst zehn, dann zwanzig, dann fünfzig. Auf kleinen Schnellbooten rasen keine Fischer heran, sondern Kämpfer der iranischen Revolutionsgarde (IRGC).

So oder ähnlich muss man sich die Situation in der geopolitisch und wirtschaftlich wichtigen Meerenge aktuell vorstellen. Der Iran setzt im Konflikt mit den USA auf die sogenannte «Moskitoflotte».

Diese Vorteile haben die «Moskitos»

Grosse Kriegsschiffe spielen in der engen Meerenge kaum eine Rolle – weder iranische noch US-amerikanische. Die Mullahs kontrollieren die Seestrasse mit Hunderten von kleinen, agilen Schnellbooten. «Die Flotte ist ähnlich wie ein Moskitoschwarm, der einen grösseren, konventionell vielleicht sogar stärkeren Gegner durch die blosse Anzahl an ‹Stichen› überfordern kann», sagt der Politikwissenschaftler Julian Pawlak, der zu maritimer Sicherheit forscht, gegenüber dem «Tagesspiegel». Was nach Chaos aussieht, ist in Wahrheit Strategie.

Als Schwarmangreifer haben die Mini-Boote viele Vorteile. Sie sind extrem schnell, schwer zu orten und kosten bei Verlust deutlich weniger als ein grosses Kriegsschiff. Ein einzelnes Boot ist dabei harmlos – fünfzig «Moskitos» werden dagegen zum Problem.

USA stehen erneut vor Kostenproblem

Die Taktik der Revolutionsgarde auf dem Wasser besteht dabei aus koordinierten Angriffen aus mehreren Richtungen. «Unterstützt werden kann das auch durch Schiffsabwehrraketen, etwa von Küstenseite», fügt Experte Pawlak hinzu. Einige Boote sind bewaffnet, andere dienen nur als Ablenkung oder Aufklärer.

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Das angegriffene Schiff soll überfordert werden, von sich aus aufgeben und nicht frontal besiegt werden. Ziel ist nicht zwingend die Zerstörung – sondern die Kontrolle durch Unsicherheit.

Wollte die USA alle Frachter in der Strasse von Hormus beschützen, stünde sie vor einem grossen Kostenproblem. Eine ähnliche Situation, wie man sie bereits bei der Luftabwehr beobachten konnte. Billige Schahed-Drohnen gegen teure US-Raketen. Jetzt sind es billige Boote gegen teure Abwehrmassnahmen der US-Marine. Der Abschuss der «Moskitos» dürfte mehr kosten als die Boote selbst.

Und: Die USA können es sich nicht erlauben, ein ziviles Fischerboot zu treffen. Das weiss die Revolutionsgarde. Die USA mögen auf dem Papier die stärkere Marine haben. Doch in der Strasse von Hormus gelten andere Regeln. Hier reicht eine Handvoll schneller Boote, um die Weltwirtschaft ins Wanken zu bringen.