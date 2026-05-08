Auf Truth Social gab Trump bekannt, dass im Rahmen der Feierlichkeiten zum Ende des Zweiten Weltkriegs eine Waffenruhe im Ukraine-Konflikt herrschen wird. Auch ein Gefangenenaustausch soll stattfinden.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

«Ich freue mich, bekannt geben zu dürfen, dass es im Krieg zwischen Russland und der Ukraine einen DREITÄGIGEN WAFFENSTILLSTAND (9., 10. und 11. Mai) geben wird», beginnt US-Präsident Donald Trump (79) am Freitagabend einen Post auf seiner Plattform Truth Social.

«In Russland wird der Tag des Sieges gefeiert, aber ebenso in der Ukraine, da auch sie eine wichtige Rolle im Zweiten Weltkrieg gespielt hat», führt er weiter aus. Der Waffenstillstand umfasse die «Einstellung aller Kampfhandlungen» über die drei Tage. Auch ein Gefangenenaustausch kündet der US-Präsident an – jede Seite soll 1000 Festgenommene zurückerhalten. Das bestätigt auch Selenski auf X.

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Der aussenpolitische Berater von Kremlchef Putin, Juri Uschakow, bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur Tass ebenfalls, dass Russland der Idee des US-Präsidenten zustimme. «Im Auftrag des Präsidenten der Russischen Föderation bestätige ich, dass die soeben vom US-Präsidenten Donald Trump vorgeschlagene Initiative bezüglich eines Waffenstillstands zum Austausch von Kriegsgefangenen zwischen Russland und der Ukraine für die russische Seite akzeptabel ist.»

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«Hoffentlich der Anfang vom Ende»

Die Idee sei seine eigene gewesen. «Diese Bitte wurde direkt von mir vorgebracht, und ich weiss die Zustimmung von Präsident Wladimir Putin und Präsident Wolodimir Selenski sehr zu schätzen». Trump geht sogar noch einen Schritt weiter und erklärt, er hoffe, dies könne «der Anfang vom Ende» dieses Krieges sein.

«Hoffentlich ist dies der Anfang vom Ende eines sehr langen, tödlichen und hart umkämpften Krieges. Die Gespräche über die Beendigung dieses grossen Konflikts, des grössten seit dem Zweiten Weltkrieg, gehen weiter, und wir kommen dem Ziel jeden Tag näher.»