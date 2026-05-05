«Es gibt nur eine Hand am Steuer und das ist die von Trump»

Zum Schluss stellt der Kriegsminister klar, dass die USA und nicht Israel die Aktionen im Nahen Osten leite. «Wir sind dankbar für die Hilfe von Israel und haben eine Kooperation – aber es gibt nur eine Hand am Steuer und das ist die von Präsident Trump.»

Zuvor wollte ein Journalist von den Anwesenden wissen, wer bei den Überlegungen im Nahen Osten im Lead sei.

Mit diesen Ausführungen endet die Pressekonferenz. Vielen Dank fürs Mitlesen!