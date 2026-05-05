Jüngste Angriffe verschärfen Machtkampf in Teheran

Von Mattia Jutzeler, Redaktor am Newsdesk

Während sich die Lage in der Strasse von Hormus und dem Persischen Golf verschärft, scheint es innerhalb der iranischen Regierung in Teheran gerade mächtig zu kochen. Präsident Masoud Peseschkian (71) soll sich laut «​Iran International​» mit den Islamischen Revolutionsgarden IRGC angelegt haben.

Grund für den Zoff seien die jüngsten Angriffe des Irans auf die Vereinigten Arabischen Emirate VAE. Zum ersten Mal seit Beginn des Waffenstillstandes am 8. April feuerte die Islamische Republik am Montag wieder Geschosse auf den Golfstaat ab. Der Angriff sorgte unter anderem für einen Grossbrand im Industriegebiet der Hafenstadt Fudschaira. Laut dem Sender ​Al Jazeera​ wurden drei Arbeiter verletzt.

Präsident Peseschkian verurteilt diese Angriffe, durchgeführt von den Revolutionsgarden, wohl aufs Schärfste. Die Spannungen mit den Ländern der Region zu verschärfen, habe er als «Wahnsinn» bezeichnet und vor potenziell irreversiblen Folgen gewarnt. Peseschkian wolle nun ​den obersten iranischen Führer Modschtaba Chamenei (56)​ dazu überreden, die Angriffe einzustellen.

Peseschkians Reaktion auf die Angriffe der Revolutionsgarden offenbart einen giftigen Machtkampf in Teheran, schreibt ​«Focus»​ in einer Analyse. Die Radikalen im Mullah-Machtapparat, darunter auch die Revolutionsgarden, würden Verhandlungen über das Atomwaffenprogramm mit den USA ablehnen, während die Pragmatiker fürchteten, dass das Land wegen des Krieges zusammenbreche.

Sollte Peseschkians bereits das Gespräch mit Chamenei gesucht haben, waren seine Argumente bis jetzt wohl wenig überzeugend. Am Dienstagabend mussten die VAE wegen iranischer Raketen nämlich erneut ihre Luftabwehr aktivieren.